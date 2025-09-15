En el marco del aniversario número 50 del primer vuelo comercial al aeropuerto local, se concretó un acuerdo histórico que permitirá el regreso de las operaciones aéreas regulares a Villa Gesell.

El convenio fue firmado entre Humming Airways, el sector privado y la Secretaría de Turismo, y establece el inicio de vuelos a partir de noviembre. El esquema contempla tres frecuencias semanales durante la temporada de verano y dos vuelos semanales el resto del año, garantizando una conectividad constante para la región.

Los servicios se realizarán desde el Aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires, inicialmente. Según confirmaron las autoridades, la venta de pasajes estará disponible en los próximos días a través de la plataforma digital de la empresa aérea.

Impacto en el turismo y la economía local

Según destaca el municipio de Villa Gesell, el regreso de los vuelos comerciales no solo fortalece la conectividad, sino que también abre una nueva etapa de oportunidades para el turismo y la economía regional. A su vez, inicialmente se espera que la medida favorezca la llegada de visitantes para la temporada de verano.

En diálogo con Mensajero, desde la secretaría de Turismo destacaron que este paso marca un hito para la ciudad: “La posibilidad de contar con vuelos regulares durante todo el año genera previsibilidad y coloca nuevamente a nuestro destino en el mapa turístico nacional”.

Con esta iniciativa, Humming Airways se convierte en la primera aerolínea en apostar por la operación regular hacia el aeropuerto local en décadas, consolidando así un esquema de conectividad que promete beneficios sostenidos para la comunidad.