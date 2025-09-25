Con el aumento de la demanda de viajes aéreos, el Aeropuerto Internacional de San Diego (SAN) ha inaugurado la nueva Terminal 1, enfocada en optimizar el flujo de pasajeros desde el momento en que llegan hasta que abordan su vuelo. El proyecto, valuado en 3.000 millones de dólares, busca aliviar la presión sobre los aeropuertos en Norteamérica al integrar un conjunto completo de tecnologías para un proceso de viaje más fluido.

La nueva terminal, de 1.2 millones de pies cuadrados y 30 puertas de embarque, utiliza tecnología de la compañía SITA. Entre las implementaciones más destacadas se encuentran 66 quioscos de autoservicio para el check-in, pods biométricos de reconocimiento facial en las puertas de embarque y pantallas de información de vuelos. La señalización digital en tiempo real guía a los pasajeros hacia los mostradores de las aerolíneas y muestra los tiempos de espera en el control de seguridad.

La tecnología de la terminal también ofrece mayor flexibilidad para las aerolíneas, permitiéndoles reasignar mostradores según la demanda. Esto es especialmente relevante para aerolíneas como Southwest Airlines, que representa más de la mitad de las operaciones del aeropuerto.

La palabra de la presidenta de SITA sobre la modernización en San Diego

Según Shawn Gregor, presidente de SITA para las Américas, la tecnología fue integrada desde las etapas iniciales de diseño para asegurar que la terminal operara sin inconvenientes. De igual manera, Jessica Bishop, directora de Servicios de Información y Tecnología del aeropuerto, destacó que los nuevos sistemas ofrecen la flexibilidad de adaptarse en tiempo real a las necesidades de los viajeros.

La renovación de la Terminal 1 marca el inicio de una nueva etapa para el Aeropuerto Internacional de San Diego, brindando una experiencia moderna y centrada en el pasajero a través de la automatización y los avances tecnológicos.