Edgardo Llano anticipó el "certificado de defunción" de AR

El secretario general de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, rechazó la iniciativa del presidente electo, Javier Milei, de entregarle Aerolíneas Argentinas a sus trabajadores en una especie de cooperativa de trabajo y aseveró que la medida es un "certificado de defunción”.

En este sentido, el directivo reconoció: “Sería imposible, y más todavía con la sociedad que se ha formado entre lo peor del macrismo y La Libertad Avanza. Es para nosotros una amenaza, como ponernos un arma en la cabeza, Aerolíneas Argentinas no tiene destino si se cumple lo que dice Milei”, en una entrevista con Radio 10.

A su vez, explicó que la decisión es inaplicable: “Entregarle la compañía a los trabajadores sería el certificado de defunción para Aerolíneas; porque él lo que planteó es entregar la empresa a los trabajadores, declarar cielos abiertos y retirarle los aportes del Estado. Y esta empresa sin los aportes del Estado no puede funcionar”.

“Viene una noche negra para el país encabezada por este señor que creemos que tiene algún tipo de enfermedad mental y lo lamentable es que la gente lo ha votado”, lamentó. Asimismo, destacó la actualidad de la aerolínea, que llega a todas las rutas del país, a diferencia que las compañías internacionales y de cabotaje solo operarían sobre las rentables.

“De mayo a septiembre, JetSmart no vuela a El Calafate porque es temporada baja, Aerolíneas vuela tres veces por día... Eso va a pasar”, ejemplificó.

Por último, concluyó: “Aerolíneas va a tener que seguir cubriendo las rutas del país y no va a poder competir ni siquiera con las líneas de cabotaje, menos con las internacionales. ¿Quién cubre las líneas no rentables? ¿Quién llega con el traslado del Incucai a Catamarca si no es rentable y no vuela la línea de bandera? Así parte del país quedará aislada porque se prioriza el negocio de volar”.