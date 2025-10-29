EasyJet y SITA lanzan una aplicación que acelera el embarque de los pasajeros

SITA, en colaboración con easyJet, asegura haber reinventado la forma en que los aeropuertos pueden atender a los pasajeros con el lanzamiento de SITA Agent App, una herramienta móvil que libera al personal de tierra de los mostradores fijos y le permite asistir a los pasajeros desde cualquier punto de la terminal.

La colaboración nació a partir de un desafío sencillo: crear mayor flexibilidad para reducir los costos asociados al uso de la infraestructura aeroportuaria, mejorando al mismo tiempo la experiencia del pasajero. Tras 12 meses de innovación y trabajo conjunto, SITA y easyJet probaron la aplicación en Gatwick y en otros cuatro aeropuertos del Reino Unido, demostrando su potencial para transformar las operaciones en tierra. Tras el éxito de la prueba, la aerolínea planea implementar la solución en los principales aeropuertos de su red, que supera los 150 aeropuertos en Europa.

Los resultados han sido notables. Durante el período de prueba, más de 1.000 miembros del personal de tierra se unieron al programa, emitiendo más de 40.000 tarjetas de embarque, registrando a más de 30.000 pasajeros y gestionando el embarque de más de 5.000.000 de viajeros. Solo en el aeropuerto de Londres Gatwick, el personal embarcó a más de 1.4 millones de pasajeros y emitió 17.000 tarjetas de embarque en apenas ocho meses.

Todo esto se logró con mucha más agilidad gracias a la eliminación de las limitaciones físicas, ya que el personal de tierra ya no depende de mostradores fijos ni de su número o ubicación. La aplicación también ha simplificado considerablemente la capacitación del nuevo personal y puede convertirse en una herramienta clave para garantizar la continuidad operativa en los aeropuertos.

Simon Cox, director de Operaciones en Tierra de easyJet, afirmó: “La SITA Agent App brinda a nuestros equipos operativos la libertad de asistir a los clientes en el momento, ayudando a reducir las filas, acelerar el check-in y ofrecer una experiencia más personalizada y eficiente. No se trata solo de una mejora tecnológica: la aplicación es un ejemplo claro de cómo impulsamos la innovación poniendo tanto a nuestros empleados como a nuestros clientes en el centro de todo lo que hacemos. Se alinea con nuestra visión de un aeropuerto moderno y centrado en el pasajero, y nos permite repensar cómo usamos el espacio y los recursos en el aeropuerto”.

La aplicación equipa al personal de tierra con dispositivos móviles conectados directamente a sistemas flexibles y móviles de check-in, embarque y etiquetado de equipaje. Este cambio respecto a los mostradores fijos reduce los costos de infraestructura, simplifica la formación y optimiza el uso del espacio aeroportuario.

Nathalie Altwegg, vicepresidenta sénior de Aeropuertos en SITA, añadió: “La colaboración es clave cuando se buscan nuevas formas de mejorar las operaciones en toda la industria. Al innovar junto a easyJet, hemos desarrollado una solución móvil que acelera estas mejoras y demuestra el poder del trabajo conjunto. La SITA Agent App aporta agilidad y eficiencia a las operaciones en tierra, al tiempo que ofrece a los pasajeros un servicio más rápido y personalizado. Es un modelo para la transformación del sector”.

Con esta alianza, SITA y easyJet han creado un nuevo modelo operativo para los aeropuertos, combinando movilidad, simplicidad e innovación para ofrecer resultados concretos y medibles tanto para los pasajeros como para las aerolíneas.