Cerdeña y Malta, los nuevos destinos insulares de Delta elegidos por los viajeros

Por primera vez en su historia, Delta Air Lines permitió que los miembros de su programa SkyMiles y sus empleados eligieran un nuevo destino europeo para incorporar a la red global de la compañía. La votación reunió a casi 150.000 participantes y terminó con un empate técnico: los socios eligieron Cerdeña y los empleados, Malta. Ante el entusiasmo compartido, la aerolínea decidió sumar ambas islas a su mapa de rutas a partir del verano boreal de 2026.

Para celebrar esta doble incorporación, Delta lanzó ofertas de introducción hacia Cerdeña y Malta disponibles por tiempo limitado, reforzando su compromiso con la expansión en el Mediterráneo.

La iniciativa, bautizada como Carrera de Rutas, permitió a la comunidad SkyMiles y al personal de la empresa “dar forma a la red como nunca antes”. Según explicó Paul Baldoni, vicepresidente sénior de Planificación de Red, la decisión refleja el espíritu participativo de la aerolínea: “Nuestra red no solo está diseñada para nuestros clientes más fieles, sino por ellos”, destacó.

Desde el aeropuerto JFK de Nueva York, Delta operará vuelos directos a Olbia (Cerdeña) a partir del 20 de mayo de 2026, con cuatro frecuencias semanales, y a La Valeta (Malta) desde el 7 de junio, con tres servicios por semana. Ambas rutas serán operadas con aviones Boeing 767-300ER, que ofrecen las cuatro experiencias de producto de la compañía: Delta One®, Delta Premium Select, Delta Comfort y Delta Main.

Los pasajeros de Delta One® contarán con asientos totalmente reclinables, menús diseñados por chefs, amenidades Missoni y champagne Taittinger. Además, en todos los servicios estarán disponibles el entretenimiento a bordo de Delta Studio y la conexión Wi-Fi rápida y gratuita de Delta Sync, presentada por T-Mobile.

Con estas nuevas operaciones, Delta consolida su liderazgo como la principal aerolínea estadounidense en Italia, donde ya vuela a Roma, Milán, Venecia, Nápoles y Catania, y amplía su presencia en el Mediterráneo sumando Malta como un nuevo punto de acceso estratégico en la región.

Desde los destinos, las autoridades locales celebraron el anuncio. Silvio Pippobello, director general del aeropuerto Olbia Costa Smeralda, calificó el lanzamiento como “un hito histórico y estratégico” para la isla, que ahora contará con una conexión directa con Estados Unidos. Por su parte, Alan Borg, CEO del Aeropuerto Internacional de Malta, resaltó que se trata del “primer servicio transatlántico regular operado por una aerolínea estadounidense desde Malta”, lo que representa un paso clave para el turismo y los negocios entre ambos países.

Finalmente, el viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores y Turismo de Malta, Ian Borg, afirmó que la nueva ruta “fortalece los vínculos duraderos entre Malta y Estados Unidos y potencia el atractivo del archipiélago como destino vibrante y accesible durante todo el año”.

De esta manera, Delta continúa expandiendo su red global, conectando a los viajeros con algunos de los destinos más deseados del mundo y reafirmando su compromiso con una estrategia de crecimiento participativa y centrada en sus pasajeros.