Boeing recupera ritmo y las entregas suben 60% en el primer semestre de 2025

Tras años de turbulencias, Boeing muestra signos claros de recuperación. En el primer semestre de 2025, la compañía registró un aumento del 60% en la entrega de aeronaves, alcanzando las 280 unidades frente a las 175 del mismo período de 2024. El repunte marca una mejora significativa en su producción y un optimismo renovado dentro de la industria aeronáutica.

El crecimiento se concentró especialmente en el Boeing 737, con 209 entregas —incluidas tres conversiones a versiones marítimas P-8—. Actualmente, la fábrica produce 38 unidades mensuales, el máximo permitido por la Administración Federal de Aviación (FAA) desde el incidente ocurrido en enero de 2024 con un vuelo de Alaska Airlines. No obstante, se espera que la autoridad revise ese límite hacia fin de año y autorice un incremento a 47 aviones por mes.

El Boeing 787 Dreamliner también mostró una mejora importante: se fabricaron 37 unidades en los primeros seis meses del año, frente a las 22 del mismo período anterior. En el último trimestre, la producción del modelo de fuselaje ancho llegó a 8 aviones mensuales, casi el doble que al inicio del año. Las entregas representan un dato clave, ya que la mayor parte de los ingresos se concretan en esa instancia.

En junio, Boeing alcanzó su mejor desempeño desde el incidente con Alaska Airlines, con 60 aviones entregados, un 27% más que en 2024. Entre ellos, 8 fueron destinados a China, lo que marcó la reanudación de operaciones luego de las tensiones comerciales entre ambos países. Una exención negociada en mayo permitió destrabar los envíos que estaban paralizados desde abril.

El mes también cerró con 116 nuevos pedidos, entre ellos 54 Boeing 737 y 62 Boeing 787. Solo British Airways encargó 32 unidades del modelo Dreamliner. Si bien los resultados no superaron el récord de mayo —impulsado por los contratos con aerolíneas de Medio Oriente durante una visita presidencial—, junio consolidó la tendencia positiva. Forbes calificó el período como “un muy buen mes para Boeing”.

A casi un año de la llegada de Kelly Ortberg como CEO, el valor de las acciones de la compañía subió más de un 20%. Los analistas de Wall Street mantienen una recomendación de “Compra Moderada” y destacan el enfoque del nuevo plan de reestructuración, que prioriza la seguridad operacional como eje de la rentabilidad.

Sin embargo, no todo es estabilidad. El accidente del Boeing 787 de Air India, ocurrido el 12 de junio en Ahmedabad, dejó 260 víctimas y volvió a poner a la empresa bajo la lupa. Aunque el informe preliminar descartó fallas en los motores, las aerolíneas afectadas iniciaron inspecciones preventivas.

A esto se suman tensiones laborales: la Asociación Internacional de Maquinistas (IAM) advirtió sobre una posible huelga de 3.200 empleados en la planta de Defensa, Espacio y Seguridad de Misuri, en caso de no lograr un acuerdo contractual. Una medida similar en 2024 había paralizado la producción de los modelos KC-46, F-15 y F-18.

En paralelo, las disputas arancelarias entre Estados Unidos y otras potencias siguen afectando la cadena de suministro y podrían demorar entregas futuras. Aun así, el balance general resulta alentador. Boeing logró recuperar terreno, ganar confianza en los mercados y volver a posicionarse como un actor clave en la industria aeronáutica mundial.