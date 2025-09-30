La aerolínea dominicana Arajet volvió a marcar presencia en la Feria Internacional de Turismo (FIT) con anuncios que refuerzan su plan de expansión en la región y, especialmente, en Argentina. En diálogo con Mensajero, José Gregorio Cabrera, vicepresidente de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la compañía aérea, aseguró que el mercado argentino se ha convertido en el principal emisor de pasajeros hacia República Dominicana, lo que consolida el rol estratégico del país dentro de la red de destinos de la línea aérea.

En esta edición de la feria, Arajet confirmó el inicio de la ruta Córdoba/Punta Cana desde el 9 de noviembre y la vuelta del vuelo Santo Domingo/Buenos Aires a partir de diciembre, una conexión que había operado en el pasado y que regresa gracias a la creciente demanda y a las nuevas facilidades migratorias. A partir de una medida del Gobierno argentino, los dominicanos con visa estadounidense ya pueden ingresar al país sin necesidad de visa adicional, lo que impulsa el flujo de turistas en ambos sentidos.

La respuesta del mercado argentino ha sido inmediata: la ruta a Punta Cana comenzó con tres frecuencias semanales y, antes de iniciar operaciones, ya se amplió a cinco vuelos semanales. Además, la aerolínea adelantó que analiza abrir conexiones hacia Mendoza y Rosario en 2026, en línea con su estrategia de crecimiento en Sudamérica.

El diferencial de Arajet no se limita a su red de destinos, que ya conecta a República Dominicana con más de 28 ciudades en 16 países de América. La compañía fue reconocida por los premios CAPA por tener la flota más joven de América y la segunda más joven del mundo, compuesta exclusivamente por aviones Boeing nuevos. Esto le permite ofrecer vuelos más eficientes, seguros, cómodos y con tarifas competitivas.

“Queremos convertir a la República Dominicana en la gran puerta de entrada a las Américas. Desde Punta Cana los pasajeros pueden disfrutar de la playa y, a la vez, conectar fácilmente con ciudades como Miami, Nueva York, Orlando, Chicago, Boston, Montreal o Toronto”, señaló el vicepresidente.

Los pasajes para las nuevas rutas ya están disponibles en la página oficial de la línea aérea, donde la aerolínea también publica ofertas y códigos promocionales para incentivar a los viajeros argentinos a descubrir tanto República Dominicana como el resto de los destinos de su red.