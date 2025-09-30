En la primera jornada para la cadena productiva del sector, el presidente de Aerolíneas Argentinas, Fabián Lombardo, presentó las cifras productivas de la compañía, el aumento de rutas, frecuencias y la planificación para lo que queda de 2025 y 2026.

En este marco, Aerolíneas Argentinas continúa reforzando el mercado doméstico e internacional, con un crecimiento sostenido en rutas, pasajeros transportados y resultados económicos. Entre enero y agosto, la compañía operó 37 rutas troncales y 36 intertramos, movilizando entre 28 y 29 mil pasajeros diarios en el mercado nacional, con un promedio de 260 a 270 vuelos por día.

Los destinos más demandados siguen siendo los clásicos turísticos, encabezados por Buenos Aires-Bariloche, que registró un incremento del 4 % respecto a 2024. Le siguen Córdoba, con un 12 % de crecimiento, e Iguazú, Mendoza, Ushuaia y Salta, que mantienen una fuerte presencia entre los más vendidos. También se destacaron rutas corporativas como Neuquén, impulsada por el tráfico de Vaca Muerta, y nuevos tramos de gran crecimiento como Córdoba-Chapecó, que triplicó su volumen, o Termas de Río Hondo, con un aumento del 73 % anual.

Internacional y receptivo

En el plano internacional, la compañía proyecta un crecimiento del 12 % para 2026, transportando más de 3,1 millones de pasajeros en 35 rutas. Entre las novedades se destacan tres vuelos diarios a Miami, el regreso a la Quinta Libertad (San Pablo/Punta del Este/San Pablo y Porto Alegre/Punta del Este/Porto Alegre) y la incorporación de Aruba como nuevo destino, con cinco frecuencias semanales desde Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Brasil será nuevamente un mercado clave, con más de 35 vuelos diarios hacia ciudades como Río de Janeiro, Florianópolis, San Pablo, Salvador y Porto Seguro, además de conexiones desde Córdoba, Rosario, Tucumán y Salta. En el Caribe, la apuesta se concentra en Cancún y Punta Cana, destinos cuya demanda desde Argentina creció más de un 100 % en los últimos tres años.

En lo que respecta al segmento receptivo, el presidente de la línea aérea aseguró que el mismo muestra resultados alentadores: solo con la última promoción internacional, que ofrecía vuelos hacia Buenos Aires a partir de 50 dólares adicionales, se vendieron 38.791 pasajes de turistas extranjeros que ingresarán al país.

Promociones y temporada alta

Otro de los puntos que remarcó Lombardo fueron las acciones comerciales que muestran un fuerte impacto en la demanda. El último Hot Sale generó un crecimiento del 43 % en las ventas, mientras que el Travel Sale alcanzó un 30 %.

Ante esto, para la temporada de verano 2026, Aerolíneas Argentinas ofrecerá un incremento del 4 % en la oferta de asientos respecto al año anterior, con alta frecuencia hacia los principales polos turísticos: 10 vuelos diarios a Bariloche, 9 a Mendoza, 7 a Ushuaia e Iguazú, además de una sólida red hacia Salta, Tucumán, El Calafate, Mar del Plata y Comodoro Rivadavia, entre otros.

Rentabilidad y sustentabilidad

Uno de los hitos más relevantes es el resultado operativo positivo alcanzado en 2024, con una ganancia de 56 millones de dólares, algo que Lombardo remarcó como “inédito en los últimos 16 años”. Con puntualidad superior al 80% y regularidad del 100%, la compañía busca afianzar su posición en un mercado altamente competitivo, bajo la premisa de operar rutas rentables, mantener un producto confiable y reforzar la sustentabilidad económica.

Con estos avances, el presidente de Aerolíneas Argentinas destacó: “Estamos trabajando con una estrategia comercial agresiva, compitiendo en los mercados donde debemos estar. Contamos con un producto competitivo, confiable y seguro en un sector que sigue creciendo. Y nuestro foco seguirá puesto en la sustentabilidad económica, mejorando la rentabilidad de la compañía de manera sostenida.”