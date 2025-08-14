South African Airways busca mejorar los números entre Argentina y Sudáfrica. Con el objetivo de consolidar a nuestro país como un mercado clave dentro de Sudamérica, la empresa, representada en el país por Discover The World, realizaron un evento con operadores y consolidadores aéreos con el objetivo de reunirse y mostrar estadísticas de como se viene desarrollando la aerolínea en este mercado.

“Consideramos que fue un buen momento para reunirnos. Asistieron más de 60 profesionales y nos pareció importante mostrar que la compañía está de vuelta operando”, explicó Pablo Cappelletto, Airline Account Manager de Discover the World, a Mensajero.

Al respecto, agregó: “Cuando hice una recorrida por las agencias minoristas, muchas de ellas no sabían que estaba operando desde Brasil. En el evento comunicamos todo lo vinculado a frecuencias: actualmente contamos con cuatro y anunciamos el vuelo de Ciudad del Cabo/Mauricio, uno de los que más queríamos promover”.

¿Se esperan frecuencias diarias a corto plazo?

Sí, otro de los puntos que se anunció en el evento fue el aumento de las frecuencias. Aunque no pudimos confirmar las fechas, ya que dependemos del ingreso de dos aviones por parte de Airbus, serán cuatro vuelos semanales a Johannesburgo y tres a Ciudad del Cabo.

En esta línea, el ejecutivo comentó que Zanele Makina, embajadora de Sudáfrica en nuestro país, también estuvo en el evento y comentó las dificultades que existían para viajar al destino, ya que anteriormente había que pasar por Europa. La idea, en el futuro, es traer el vuelo otra vez a Buenos Aires, con escala en Brasil. Sin embargo, aclaró que hoy solo es una posibilidad.

¿Se incrementó la cantidad de argentinos que viajan en South African?

- Se fue restableciendo con el paso de los meses. La situación del dólar, un poco más estable, fue uno de los motivos. Desde que Discover the World comenzó con la representación, vimos un crecimiento constante. Sin embargo, buscamos seguir incrementando la participación a través de estos eventos y alianzas con las agencias. Notamos que la demanda por grupos está en aumento. Además, tenemos el mercado de rugby y hockey, que también es importante por la cantidad de pasajeros que transporta.

¿Qué desafíos tienen para instalar la marca entre los clientes?

- La idea es promocionar junto a la Oficina de Turismo de Sudáfrica. Hemos logrado tener un stand en la Feria Internacional de Turismo. Buscamos llegar al público. Necesitamos hacer campañas de publicidad para el público final. A su vez, estamos evaluando realizar viajes de prensa o de influencers para llegar a nuestro público objetivo.

A nivel región, ¿Dónde se ubica el mercado argentino?

- Actualmente, Argentina transporta el 10 % de los pasajeros que salen desde Brasil. Por ese lado, consideramos que estamos bien posicionados. Sin embargo, creemos que es un mercado que todavía tiene mucho potencial de crecimiento. La idea es recuperar el volumen de pasajeros, pero hay que hacer un trabajo de promoción y potenciar los medios de comercialización del destino.

¿Cuál es el perfil del pasajero que visita Sudáfrica?

- Por lo general, son familias. Sin embargo, está pasando algo interesante. Dado que ya no hay zoológicos, la posibilidad de hacer un safari es llamativa y se ha transformado en un punto de interés. Sin embargo, estamos evaluando hacer una campaña para atraer a un público mucho más joven. El producto de Mauricio también queremos promocionar.

¿Cuáles son las expectativas de cara a los próximos seis meses?

- Son buenas. A medida que los operadores realicen sus propios eventos, nosotros tendremos un roadshow en San Pablo. Ahí, llevaremos a seis operadores y nos reuniremos con profesionales de Sudáfrica para que tengan rondas de negocios. La idea es realizar fan trips e invitar a las agencias a una de las ferias más importantes del sector en Durban.