La revista Mensajero Turístico lanzó su edición número 707, correspondiente a septiembre de 2025, y ya está disponible para profesionales, empresas y actores del sector que buscan estar al día con la información más relevante de la actividad turística.

Con una propuesta editorial renovada y contenidos de alto impacto, esta entrega aborda los temas que marcan la agenda de la industria en la Argentina y la región. Desde el análisis de las cifras de turistas que llegan por pasos fronterizos y no siempre se contabilizan, hasta los preparativos para la FIT América Latina, el medio vuelve a posicionarse como referente en la cobertura de tendencias, debates y oportunidades de negocios.

Naturaleza, eventos y protagonistas

Entre los destacados de esta edición, se incluyen:

La Rioja y su apuesta por la naturaleza en estado puro, con propuestas para los viajeros que buscan experiencias sustentables.

Córdoba, que celebra una década del Mes del Senderismo, consolidando su liderazgo en turismo activo.

Iguazú, listo para recibir la primavera con colores únicos que potencian su atractivo internacional.

Además, se presenta una entrevista exclusiva con Bernardo Barreiro Cardoso, Director de Visit Portugal para América del Sur, quien comparte la estrategia de su país para posicionarse como un destino integral y no solo como parte de circuitos turísticos.

Un faro de información para el sector

Mensajero Turístico mantiene su compromiso de ofrecer un periodismo especializado, con enfoque en los temas que interesan a toda la cadena productiva del turismo: desde destinos emergentes hasta políticas públicas, conectividad aérea y estrategias de promoción internacional.

La edición de septiembre invita a reflexionar sobre los desafíos actuales y las oportunidades que se abren en un mercado en constante transformación.