Vuelos baratos: el descuento de JetSMART y Burger King que dispara los viajes

La escena turística argentina se sacude con una de las alianzas más inesperadas y sabrosas de la temporada: Jetsmart y Burger King anunciaron una colaboración estratégica diseñada para inyectar adrenalina y ahorro en los planes de viajes de miles de argentinos. La iniciativa combina dos placeres ineludibles: la indulgencia de una hamburguesa icónica y la promesa de explorar nuevos horizontes con tarifas accesibles. Esta movida no solo busca impulsar las ventas de ambas marcas, sino que también democratiza el acceso a la aviación al ofrecer descuentos en vuelos domésticos e internacionales, reafirmando el compromiso de la aerolínea low cost de acercar la experiencia de volar a un público más amplio.

La promoción se articula en torno a un producto exclusivo, el “Combo JetSMART”, que actúa como la llave de acceso a importantes beneficios aéreos. Esta es una clara jugada de marketing experiencial, donde el disfrute gastronómico inmediato se transforma en una oportunidad de planificación de viajes a largo plazo. Según Fernando Mayoral, Gerente de Marketing de Burger King Argentina y Chile, la meta es "ofrecer experiencias que sorprendan y agreguen valor real", mientras que Gonzalo Pérez Corral, Country Manager de JetSMART en Argentina, destacó que la colaboración les permite "acercar la experiencia de volar a nuevos públicos, combinando dos grandes pasiones: disfrutar y descubrir nuevos destinos". A continuación, te contamos todos los detalles de esta promoción para que puedas subirte al avión y ahorrar dinero.

¿Cómo acceder a los descuentos de vuelos con el “Combo JetSMART”?

El corazón de esta promoción reside en la digitalización y exclusividad. Los usuarios interesados en obtener los beneficios de JetSMART deberán dirigirse a la aplicación oficial de la cadena de comida rápida, MI BK, disponible para smartphones.

El proceso es simple: al adquirir el “Combo JetSMART” a través de la app, el cliente no solo recibe su pedido, sino que también se le otorga un código de descuento único para ser utilizado en la compra de pasajes de avión. Es importante destacar que la disponibilidad de estos códigos es limitada, con un stock de 7000 unidades o hasta que finalice el plazo de vigencia de la promoción, lo que ocurra primero.

El Descuento: Rebajas de Hasta 30% en Tickets Aéreos

La alianza entre la aerolínea low cost y la cadena de fast food ofrece dos niveles de descuento según el destino elegido, convirtiéndose en una excelente oportunidad para planificar el próximo escape o las vacaciones de verano:

Vuelos Domésticos: Los códigos de descuento aplican una rebaja de hasta el 30% en la tarifa de los pasajes de cabotaje por Argentina. Esto incluye todas las rutas operadas por JetSMART dentro del país, facilitando la conexión entre diferentes provincias a precios aún más bajos.

Vuelos Internacionales: Para aquellos que sueñan con salir del país, la promoción otorga hasta un 20% de descuento en las rutas internacionales de la aerolínea.

¿Qué Incluye el Combo Gastronómico?

El Combo JetSMART es la puerta de entrada a estas rebajas. El producto estrella elegido para esta promoción es el popular Bacon King Doble, una de las hamburguesas premium de la marca. Esta opción gastronómica se caracteriza por:

Ingredientes de Calidad: Preparada con pan de papa, dos porciones de carne 100% a la parrilla, queso cheddar, panceta crujiente, mostaza y kétchup.

Compromiso con la Naturalidad: Al igual que el resto del menú de Burger King, este combo se elabora sin conservantes, colorantes ni saborizantes artificiales, un punto que refuerza la comunicación de productos "reales" de la compañía.

El combo estará disponible en sus tres versiones de tamaño: regular, mediana o king, permitiendo al consumidor elegir según su apetito y presupuesto.

Plazos y Sorteo de Pasaje Doble a Santiago de Chile

Los descuentos en vuelos son válidos para viajar hasta el 19 de marzo de 2026. Sin embargo, es crucial tener en cuenta que esta promoción excluye los períodos de alta demanda, como feriados y fechas festivas, por lo que es ideal para planificar viajes fuera de temporada alta y así asegurar el máximo ahorro.

Además del beneficio directo en el precio del ticket, todos los clientes que adquieran el Combo JetSMART participan automáticamente en el sorteo de un pasaje doble con destino a Santiago de Chile. Este es un incentivo adicional que aumenta el atractivo del combo y promueve la compra dentro del período de la promoción.

La iniciativa de JetSMART y Burger King demuestra que la innovación en el sector turístico y de consumo masivo pasa por la creación de valor agregado y experiencias cruzadas. Esta colaboración ofrece una oportunidad real para los argentinos de transformar un placer cotidiano en la posibilidad de descubrir el país y el exterior, manteniendo la promesa de accesibilidad y ahorro que caracteriza a la aerolínea low cost.