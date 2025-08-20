En una jornada marcada por la lluvia en la capital del país, Visit Buenos Aires llevó a cabo en el emblemático Hipódromo de Palermo un workshop que contó con una gran convocatoria.

El evento, diseñado para fomentar el networking y el conocimiento mutuo entre los distintos actores de la cadena de valor, congregó a operadores, agentes de viajes, y DMC. La iniciativa se enmarca en la constante labor del ente para presentar la diversa oferta turística de la ciudad a nivel global, asegurando que los profesionales del sector estén al tanto de las últimas novedades y productos.

La convocatoria fue un punto de encuentro para el sector privado, con la participación de alrededor de 20 prestadores de servicios turísticos. Entre ellos, se destacaron actores clave como la AHT, Aviabue, Grey Line y Polo Day, quienes tuvieron la oportunidad de exhibir sus propuestas y establecer conexiones en un espacio de intercambio y colaboración.

El formato incluyó presentaciones estratégicas seguidas de un dinámico workshop, donde los asistentes pudieron conocer en detalle cada producto y, posteriormente, participar en un sorteo para experimentar estas ofertas de primera mano.

El encuentro contó con la presencia de destacadas personalidades, incluyendo a Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires y del CFT (Consejo Federal de Turismo); y Hernán Lombardi, Ministro de Desarrollo Económico de CABA. También estuvieron presentes Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires; y Fernando Amer, director de promoción turística del ente.

El contexto estratégico para Visit Buenos Aires y sus desafíos

Valentín Díaz Gilligan, al dar la bienvenida, subrayó el potencial y el atractivo de Buenos Aires como destino turístico. Sin embargo, no esquivó la realidad: "Es un año complejo, lo tenemos muy claro". Explicó que el turismo emisivo argentino ha crecido exponencialmente, superando el 60 % de los argentinos viajando por el mundo, lo que reduce la disponibilidad de asientos en aviones para turistas extranjeros y exige redoblar esfuerzos en calidad y promoción. Pese a esto, Díaz Gilligan se mostró “muy tranquilo con el destino: ”Es realmente increíble y que claramente son ustedes los que lo hacen, mucho más que el sector público".

La respuesta de Visit Buenos Aires a este escenario complejo es una agresiva estrategia promocional. El ente está llevando a cabo más de 95 acciones promocionales en el mundo, enfocándose en mercados identificados como los más relevantes y con mayor potencial de crecimiento. Díaz Gilligan enfatizó en el trabajo mancomunado: "Es muy importante para nosotros que trabajen en conjunto. Claramente este es un sector que se retroalimenta entre el sector público y el sector privado".

Innovación y datos en Visit Buenos Aires: la base de la estrategia

La planificación de Visit Buenos Aires se fundamenta en un análisis exhaustivo de datos. Al respecto, Perticone mencionó la reciente adquisición de un nuevo sistema de datos, que permitirá trabajar junto al observatorio turístico de la ciudad en una plataforma de inteligencia turística. Esta herramienta proporcionará datos cualitativos y cuantitativos para elaborar una mejor segmentación de mercados y segmentos. "Todo está basado en datos. Trabajamos con Amadeus, trabajamos con Ipsos, siempre nos basamos en datos", afirmó Perticone, destacando la importancia de los números para identificar oportunidades y la colaboración con el consejo directivo para entender los segmentos de interés.

Estrategias de promoción global de Visit Buenos Aires: tres niveles de acción

Por su parte, Amer detalló la estrategia de promoción, segmentada en tres niveles o "tiers" para las regiones del mundo: prioritarios, estratégicos y de oportunidad.

• Mercados Prioritarios: Incluyen la región (que se debe sostener), México (que mostró un crecimiento del 48% en 2024 respecto a 2023), Estados Unidos y Canadá. En estos mercados, se priorizan acciones con participación del sector privado, como los "marketplaces" de Visit Buenos Aires, que combinan presentaciones de destino con networking y workshops. También se participa en ferias estratégicas y se realizan webinars.

• Mercados Estratégicos: Aquí se priorizan los mercados europeos y segmentos como el turismo deportivo, LGBT y cruceros. Las acciones incluyen la organización de fam trips y press trips, instatrips o viajes de influencers, y campañas con pauta específica.

• Mercados de Oportunidad: China es un ejemplo, con segmentos como estudiantes y nómades digitales. Visit Buenos Aires participa en eventos estratégicos como IT Shangai.

La agenda táctica para el segundo semestre de 2025 es intensa, con participación en ferias internacionales como IBTM Latinoamérica en México, Top Resa en París (a pedido de Aviabue, con stand propio), e IMEX Las Vegas (el evento más importante de turismo de reuniones del mundo, también con stand propio). En diciembre, Visit Buenos Aires tendrá un espacio propio en ILTMC, el evento de turismo de alta gama más relevante, acompañado por 20 empresas del sector privado argentino.

Conectividad y mercados clave para Visit Buenos Aires: el panorama actual

Karina Perticone ofreció un panorama de la conectividad aérea y el desempeño de los mercados. Señaló que, si bien el primer semestre de 2025 muestra una caída respecto a 2023 y 2024 debido a la devaluación regional y argentina, España es una excepción, creciendo en relación con años anteriores. Esta situación se ve favorecida por la mayor conectividad con Europa a través de Iberia y otras aerolíneas.

Estados Unidos se consolida como el segundo mercado más importante, destacando que el turista estadounidense prolonga su estadía, recorre Argentina y tiene un gasto promedio más alto, a menudo viajando en familia. El bloque europeo (Italia, Francia, Alemania) también muestra crecimiento, aunque el Reino Unido no ha tenido el mismo desempeño por la falta de un vuelo directo, con un stopover de tres horas en Río de Janeiro que "no está funcionando muy bien". Brasil, por su parte, se sostiene en el segmento de mayor poder adquisitivo.

Logros y reconocimientos de Visit Buenos Aires: un desempeño mundial

Visit Buenos Aires ha cosechado importantes reconocimientos internacionales. Karina Perticone compartió con orgullo que el ente fue nominado como "Mejor Oficina de Turismo" por Virtuoso. Esto se dio luego de que Buenos Aires fuera anfitriona del Foro Latinoamericano de Virtuoso en marzo, el cual fue el "foro mejor ranqueado y mejor valorado por todos los miembros de Virtuoso en este año".

Además, la revista Wanderlust del Reino Unido nominó a Buenos Aires por segundo año consecutivo entre las ciudades más deseables del mundo; el año pasado ocupó el puesto número siete. Perticone animó a votar para alcanzar el primer puesto. Sumado a esto, Buenos Aires cuenta con 11 nominaciones en los World Travel Awards, abarcando categorías como mejor oficina de turismo de la ciudad, destino de eventos, festivales, reuniones y congresos, y eventos deportivos.

Alianzas estratégicas y promoción en canales clave de Visit Buenos Aires

El ente ha forjado sólidas alianzas para potenciar la promoción. Se destacó la cooperación por cuarto año consecutivo con Iberia, realizando fam y press trips, además de acciones conjuntas en Argentina y el exterior. Con Aerolíneas Argentinas, se han llevado a cabo diversas acciones en mercados regionales, Estados Unidos, Italia y Colombia. Fernando Amer también mencionó una exitosa campaña con Sky entre marzo y julio, que resultó en la conversión de 17.000 pasajes en Chile y Perú, y se busca replicarla.

Además, se han concretado acuerdos con agencias de viajes internacionales como CBC, Travel Shop y Maral, y una importante colaboración con Tripadvisor.

En esta línea, puntualizaron en que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires también apoya la difusión, proporcionando espacios en canales como History Channel, aeropuertos (Ezeiza, Aeroparque, Montevideo) y vía pública en ciudades como Miami y Nueva York, llevando la imagen de Buenos Aires "por todo el mundo".

La visión del ministerio y el compromiso de Visit Buenos Aires

El ministro Hernán Lombardi enfatizó en la resiliencia del sector: "Siempre el turismo salió adelante y no solo salió adelante, sino que empujó el conjunto a veces de la economía". Lombardi calificó a Buenos Aires como una "ciudad magnífica", de eventos, congresos y convenciones, donde es crucial "jerarquizar y diversificar la oferta". Para ello, indicó que es fundamental que los prestadores ofrezcan servicios de calidad y los operadores los conozcan y promuevan eficazmente.

El ministro destacó la decisión de aumentar las acciones de promoción de la ciudad, a pesar de que otros organismos estatales las estén reduciendo. "El que deja eso, el que abandona eso o el que reduce eso no está entendiendo el tiempo que está viviendo; es el momento para tener más y no menos promoción, aún cuando el tiempo sea dificultoso", sentenció Lombardi. Otras decisiones incluyen afianzar el calendario de eventos (públicos y privados), hacer más accesibles los bienes culturales y deportivos, y colaborar con el sector privado para que reserve cupos para operadores. "Para la ciudad el turismo es estratégico", afirmó, subrayando la importancia de los visitantes.

Finalizó su intervención con una reflexión: “El turismo se basa en novedades y en cosas que podemos contar porque en el fondo sabe que estamos vendiendo historias para que la gente tenga experiencias felices”.

La presentación estrella de Visit Buenos Aires: la ciudad al mundo

Fernando Amer guió a los presentes a través de un resumen de la presentación que Visit Buenos Aires utiliza en sus viajes y ferias internacionales, una herramienta de más de 80 diapositivas que se renueva anualmente. La presentación aborda desde la ubicación geográfica de Buenos Aires y sus puntos de entrada (aeropuertos, terminales) hasta la importancia de la ciudad como puerto de recambio para cruceros, permitiendo extensiones pre y post-crucero. Se destaca la conectividad específica por región y, como un ícono, el Obelisco, que encabeza la sección de atractivos. Se subraya que Buenos Aires es un destino que fusiona la cultura latina y europea, con datos impactantes: es la ciudad con más librerías per cápita, cuenta con más de 150 museos, y es la tercera ciudad con más teatros en el mundo después de Londres y Nueva York. Además, posee más de 70.000 plazas hoteleras, 15.000 establecimientos gastronómicos, 82 bares notables, más de 100 eventos internacionales anuales y 18 estadios de fútbol.

El workshop culminó con una invitación a visitar los escritorios de los prestadores para un desayuno, más networking y varios sorteos. Además, se anunció un próximo workshop sin cargo en Curitiba, Brasil, el 9 de septiembre, reiterando la vocación de Visit Buenos Aires de seguir expandiendo su alcance y fortalecer al sector turístico en su conjunto