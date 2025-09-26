Visit Buenos Aires fortalece su presencia en el mercado francés

Visit Buenos Aires, la entidad encargada de la promoción turística internacional de la Ciudad de Buenos Aires, participó con espacio propio en la edición número 47 de IFTM Top Resa, uno de los encuentros más importantes del sector turístico europeo, que se llevó a cabo del 23 al 25 de septiembre en el Centro de Convenciones de la Puerta de Versalles, en París, Francia.

El evento reunió durante 3 jornadas a más de 1.400 expositores, provenientes de 170 países, y convocó a más de 50.000 profesionales del turismo, incluyendo operadores turísticos, agentes de viajes y medios especializados.

En representación del sector privado, acompañaron a la Ciudad las empresas receptivas convocadas por Aviabue, que operan en el mercado francés: Amahuaca, Esteros Viajes, Eurotur SRL, Helling’s Travel, Southern Experience y Vivaterra. Asimismo, la presencia de la Ciudad de Buenos Aires se vio potenciada por la participación de las provincias de Jujuy y Salta, así como de Visit Argentina, con el objetivo de presentar al mercado francés una oferta turística federal, diversa y de calidad.

En 2024, la Ciudad de Buenos Aires recibió 52.000 turistas franceses, consolidando a Francia como el tercer mercado europeo para nuestra ciudad. En lo que va de 2025, entre enero y julio, ya se registraron más de 28.000 arribos desde ese país, lo que refleja la continuidad del interés del público francés por el destino porteño.

“Para Visit Buenos Aires es fundamental acompañar al sector privado en esta acción y ofrecer un espacio para promocionar no solo la oferta de la Ciudad, sino también la de todo el país en el mercado francés. El bloque europeo continúa mostrando resultados positivos para Buenos Aires, y nuestra presencia activa en estos mercados, difundiendo los atractivos culturales, gastronómicos y de eventos, es estratégica para fortalecer nuestro posicionamiento”, expresó Valentín Díaz Gilligan, presidente de Visit Buenos Aires y del Ente de Turismo de la Ciudad, quien encabezó la delegación argentina en Francia.

Con esta participación, la Ciudad de Buenos Aires reafirma su compromiso con la promoción internacional, consolidándose como uno de los destinos urbanos más atractivos de América Latina para el turismo europeo.