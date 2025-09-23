Visit Buenos Aires e Iberia firmaron la renovación de su convenio de colaboración, reforzando la conectividad aérea entre Madrid y Buenos Aires. El acuerdo, formalizado en las oficinas de la aerolínea en Madrid, busca continuar atrayendo turistas desde España y el resto de Europa, un mercado que ha mostrado un crecimiento sostenido para la capital argentina.

Durante los primeros siete meses de 2025, la Ciudad de Buenos Aires recibió 1.360.000 turistas internacionales. De ese total, 69.000 eran de origen español, lo que representa un aumento del 6% en comparación con el mismo período de 2024. Estos datos consolidan a España como el principal mercado europeo para la Ciudad, aportando el 30% del total de visitantes del continente.

El convenio reafirma el compromiso de ambas partes por impulsar la competitividad del destino y facilitar el flujo turístico internacional. Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires, destacó la importancia de esta colaboración. "Para Visit Buenos Aires, el vínculo con las aerolíneas es estratégico. Buscamos generar lazos que nos ayuden a inspirar a viajeros de todo el mundo a visitar nuestra ciudad. Ya llevamos cuatro años trabajando junto a Iberia para promocionar nuestro destino en Madrid y el resto de Europa", afirmó.

Objetivos del acuerdo entre Visit BUE e Iberia

La renovación de esta alianza se alinea con los objetivos estratégicos de Visit Buenos Aires, centrados en:

Aumentar el conocimiento de Buenos Aires como destino turístico a través de acciones conjuntas de promoción y marketing.

Captar más turistas internacionales y desestacionalizar la demanda turística.

Posicionar a la Ciudad como un destino turístico líder en la región.

La alianza no solo busca incrementar el volumen de pasajeros, sino también reforzar la imagen de Buenos Aires en los principales mercados conectados por Iberia, generando un impacto positivo en la economía local.