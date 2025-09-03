Visa a Estados Unidos: qué va a pasar con la posible exención para los argentinos

Axios, uno de los medios que se leen con mayor atención en Washington DC y uno de los de mayor alcance, publicó en las últimas horas una noticia que preocupa a este lado del mundo.

De acuerdo con el portal de noticias, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos habría pausado el acuerdo de exención de visas anunciado semanas atrás en Buenos Aires, cuando la secretaria de la cartera extranjera, Kristi Noem, estuvo de visita en el país.

Según la crónica que publica el medio estadounidense, una comitiva nacional se encontraba en viaje a la capital norteamericana para cerrar los detalles del entendimiento entre ambas administraciones, pero, en medio del viaje el secretario de Estado, Marco Rubio, decidió suspender la segunda reunión que se iba a realizar.

El sitio informativo detalla que la negativa se dio tras la preocupación por las noticias que se conocieron en estos días vinculadas con el ahora extitular de Agencia de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

Los funcionarios argentinos se enteraron de que no se realizaría la mesa de diálogo en pleno vuelo, por lo que se quedaron dos días en Miami y regresaron al territorio nacional. Asimismo, según el medio estadounidense, un alto funcionario de la administración de Trump aseguró que no les parecía bien continuar con la reunión y que el revuelo en torno a una posible causa de corrupción “es vergonzoso”.

La respuesta del Gobierno argentino

Luego de que la noticia tomara un mayor estado público, fuentes argentinas en Washington al tanto de la negociación desmintieron a LA NACION el contenido del artículo publicado por el sitio Axios, y remarcaron que el programa sigue desarrollándose sin inconvenientes.

Cuanto sale tramitar una visa

Actualmente, el costo para tramitar la visa B1/B2 —requerida por turistas y viajeros de negocios— es de US$185. Sin embargo, con la entrada en vigor de una nueva ley que implementa la “tasa de integridad” el valor total ascenderá a US$435. El aumento responde a la incorporación de esta tarifa adicional, que según el texto oficial tiene como fin promover la “conducta legal entre los extranjeros que visitan los Estados Unidos”.

La medida fue introducida por legisladores republicanos del Comité Judicial de la Cámara de Representantes y forma parte de un paquete de 22 nuevos cargos relacionados con inmigración