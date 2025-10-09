Viajes seguros y humanos: el modelo de Safe Travel Assistance

En un mercado donde la asistencia al viajero se vuelve cada vez más competitiva, la tecnología y la empatía aparecen como factores decisivos. Con una visión centrada en la experiencia del pasajero, Safe Travel Assistance, unidad de TIJE Travel Tech Group, busca redefinir la manera en que los viajeros reciben ayuda durante sus desplazamientos, combinando innovación tecnológica con un trato humano y cercano.

El contexto acompaña su crecimiento: según el INDEC, más de 13,5 millones de argentinos viajaron al exterior en 2024, un 24% más que el año anterior, mientras que el turismo receptivo alcanzó 10,9 millones de visitantes no residentes. En este escenario, donde la confianza y la rapidez son esenciales, la compañía consolidó un crecimiento del 30% en sus canales B2B y B2C, impulsada por la digitalización y la expansión regional.

Innovación tecnológica con atención humana

Safe Travel Assistance se diferencia de otras compañías del rubro por operar con centrales propias bajo la marca Help & Care, lo que le otorga control total sobre la operación y garantiza una atención homogénea y personalizada en todo el mundo.

“La innovación es clave, pero nunca reemplazamos lo humano. Cada llamada que recibimos es atendida por una persona real, preparada para dar una respuesta rápida y empática. Ese contacto marca la diferencia frente a otros servicios más impersonales”, explica Jessica Migliorino, Gerente Comercial de la marca.

Su cobertura funciona las 24 horas del día, los siete días de la semana, adaptándose tanto al turismo de placer como al corporativo. Este modelo permite ofrecer una experiencia de viaje más segura, acompañada y eficiente, con especial atención a los detalles que marcan la diferencia en un contexto global cada vez más exigente.

Crecimiento sostenido y alianzas estratégicas

Durante el último año, el canal B2C de Safe Travel Assistance creció cerca de un 40%, impulsado por la recuperación del turismo emisivo y la mayor conciencia sobre la importancia de viajar protegido.

En paralelo, el segmento B2B, enfocado en agencias de viajes, se proyecta como el próximo gran desafío. “Nuestro objetivo inmediato es sostener el nivel actual de ventas, pero ya proyectamos para 2026 un crecimiento exponencial en alcance de agencias. Queremos trabajar con socios que compartan nuestros valores: calidad y excelencia en la atención al pasajero”, señala Migliorino.

El enfoque colaborativo de Safe Travel incluye capacitaciones personalizadas, soporte operativo y acompañamiento estratégico, lo que fortalece las relaciones con las agencias y asegura una coherencia total desde la venta hasta la asistencia en destino.

Tecnología al servicio del viajero

El respaldo tecnológico proviene de E2E, la división de TIJE Travel Tech Group especializada en innovación para el turismo. Gracias a esta sinergia, Safe Travel Assistance puede ofrecer herramientas impulsadas por inteligencia artificial, capaces de agilizar gestiones, anticipar necesidades y mejorar la experiencia del usuario, sin que las agencias o los pasajeros deban asumir costos adicionales.

“Las agencias que trabajan con nosotros no solo acceden a un servicio de asistencia diferenciado, sino también a soluciones digitales que potencian su competitividad. Lo hacemos en su nombre, sin que tengan que invertir en plataformas costosas”, detalla la ejecutiva.

Un futuro de expansión regional

De cara a 2026, Safe Travel Assistance se propone consolidar su presencia regional y fortalecer sus canales de distribución directos e indirectos. Su plan se apoya en tres pilares: atención humana, tecnología propia y cobertura global.

“El turismo está viviendo un proceso de transformación. Nuestra visión es clara: ofrecer una asistencia integral, que cubra al pasajero en cada etapa de su viaje y le brinde la tranquilidad de que siempre hay alguien del otro lado”, concluye Migliorino.