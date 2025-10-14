Viajes en ruta: qué pasará con los peajes automáticos en Argentina

El futuro de los viajes por las rutas nacionales argentinas empieza a tomar forma con una nueva medida oficial que redefine los plazos y la modalidad de cobro en los peajes. El Gobierno nacional publicó el Decreto 733/2025, que ajusta el cronograma para la implementación de los sistemas automáticos en toda la red vial concesionada, un paso clave hacia la modernización del transporte y la digitalización del cobro de tarifas.

Con esta actualización normativa, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) deberá garantizar que antes del 31 de diciembre de 2026 todas las rutas nacionales bajo concesión dispongan de vías automáticas canalizadas con barreras o sistemas de peaje sin barreras (free flow). El objetivo es avanzar hacia una red más ágil y segura para los conductores, al mismo tiempo que se consolida el uso del TelePASE como sistema estándar de pago electrónico.

Un cambio en el cronograma de modernización vial

El nuevo decreto, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro del Interior Guillermo Francos y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, modifica el artículo 20 del Decreto 196/2025, que originalmente establecía la implementación total del sistema “free flow” para junio de 2027. Con la nueva disposición, la meta se adelanta seis meses, unificando la fecha límite para fines de 2026.

Sin embargo, la DNV tendrá la potestad de extender los plazos en aquellos tramos donde las condiciones técnicas, contractuales o de infraestructura lo requieran. Esto permitirá una implementación flexible, adaptada a la realidad de cada corredor vial.

TelePASE: hacia un sistema de cobro unificado

Uno de los ejes principales de la medida es la consolidación del uso del TelePASE como herramienta obligatoria para el cobro en las rutas nacionales. El Ejecutivo considera que esta tecnología no solo simplifica la experiencia del conductor, sino que también desalienta la evasión y asegura el pago del servicio.

El dispositivo —ya utilizado en autopistas urbanas y corredores metropolitanos— será la base del nuevo esquema de cobro electrónico, compatible con los sistemas free flow, que permiten circular sin detenerse. Este modelo ya se aplica con éxito en varios países y apunta a reducir la congestión, mejorar la seguridad y optimizar el mantenimiento vial.

Enmarcado en la Ley Nacional de Tránsito

El Decreto 733/2025 se apoya en la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y su reglamentación, que regulan la circulación y el uso de las vías públicas. Además, recuerda los antecedentes normativos que dieron origen a este proceso: los Decretos 28/25 y 97/25, que dispusieron la licitación de tramos viales bajo concesión por peaje y la privatización total de Corredores Viales S.A.

Con este marco, el Gobierno busca una transición ordenada hacia sistemas inteligentes de cobro y monitoreo, en línea con los estándares internacionales de movilidad.

Qué cambia para quienes viajan por las rutas argentinas

Para los viajeros frecuentes, esta medida implica un proceso de adaptación progresivo. En la práctica, los usuarios deberán contar con el TelePASE activo para circular por las rutas concesionadas, mientras que las cabinas tradicionales irán desapareciendo a medida que se instalen los nuevos pórticos automáticos.

El Decreto 733/2025, publicado en el Boletín Oficial, ya entró en vigencia y marca el inicio de una nueva etapa en la gestión vial argentina, donde la tecnología se convierte en aliada de la eficiencia y la seguridad en los viajes por carretera.