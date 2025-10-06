Viajes a Europa: nuevo sistema biométrico para entrar al espacio Schengen

La Unión Europea se prepara para un cambio histórico en la manera de ingresar y salir de su territorio. A partir del 12 de octubre, comenzará de forma gradual la puesta en marcha del Sistema de Entrada y Salida (EES), un nuevo mecanismo automatizado que reemplazará el clásico sellado manual de pasaportes por un registro digital con datos biométricos.

El objetivo es claro: agilizar los trámites en los puntos de control fronterizo, reforzar la seguridad y garantizar un flujo más eficiente de pasajeros. La implementación será progresiva hasta alcanzar su plena operatividad el 10 de abril de 2026, cuando el sistema esté disponible en aeropuertos, pasos terrestres y puertos marítimos de todos los países del espacio Schengen.

¿Qué cambia con el nuevo sistema de viajes a Europa?

El Sistema de Entrada/Salida (EES) moderniza los controles fronterizos mediante la recopilación automatizada de datos personales y biométricos de los viajeros procedentes de países no pertenecientes a la Unión Europea.

Cada vez que un visitante cruce una frontera exterior del espacio Schengen, el sistema registrará:

Los datos del pasaporte (nombre, nacionalidad, número de documento, etc.)

La fotografía facial y, en la mayoría de los casos, las huellas dactilares

La fecha y el lugar de entrada o salida del territorio europeo

De esta manera, se controlará automáticamente la cantidad de días que cada persona permanece en la UE, respetando el límite de 90 días dentro de un período de 180.

Si el viajero requiere visado, el sistema solo almacenará su pasaporte y fotografía, ya que las huellas digitales se habrán registrado previamente durante la solicitud del visado.

Trámite sin pasos previos: todo se hace en frontera

A diferencia de otros programas de control migratorio, el nuevo sistema no requiere ninguna gestión previa antes del viaje. Todos los procedimientos se realizarán en el punto de ingreso al territorio europeo.

El viajero deberá presentar su pasaporte ante la Policía Nacional del país de entrada. Allí se tomarán las fotografías y huellas dactilares, que quedarán registradas en el EES. Luego, los agentes verificarán la información y registrarán la entrada o salida del visitante.

Controles automáticos para pasaportes biométricos

En la mayoría de los aeropuertos internacionales se instalarán sistemas de autoservicio, donde los viajeros con pasaporte biométrico podrán realizar el proceso de forma rápida.

El procedimiento consistirá en:

Escanear el documento de viaje. Registrar la imagen facial y las huellas dactilares mediante los dispositivos automatizados. Pasar una verificación final con un agente de Policía, que validará los datos y autorizará el ingreso.

Este tipo de estaciones automatizadas ya funcionan en otros aeropuertos del mundo, como los de Estados Unidos o Reino Unido, y permiten reducir los tiempos de espera en los controles fronterizos.

Cómo será la implementación progresiva

El domingo 12 de octubre de 2025 marcará el inicio de la primera etapa del nuevo sistema, con una prueba piloto que se llevará a cabo en el Aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez, donde arribará el primer vuelo bajo el régimen EES.

Durante los seis meses siguientes, el sistema convivirá con el método tradicional del sellado manual de pasaportes, hasta que el proceso sea totalmente digital a partir del 10 de abril de 2026.

La implementación seguirá tres fases:

Aeropuertos: primera etapa, donde se concentrará la mayoría del tránsito internacional. Fronteras terrestres: segunda fase, especialmente en pasos entre España y Marruecos, o Polonia y Ucrania. Puertos marítimos: última etapa, orientada al tráfico de cruceros y ferris.

Durante este período transitorio, es posible que los datos biométricos no se recopilen aún en todos los puntos de entrada, por lo que algunos viajeros seguirán utilizando el sistema manual.

Protección de la privacidad y seguridad de los datos

El uso de información biométrica ha despertado inquietudes sobre la privacidad. Sin embargo, las autoridades europeas aseguraron que el EES cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) y que los datos personales serán tratados con las máximas garantías de seguridad.

Los registros solo se conservarán durante el tiempo estrictamente necesario y con el único propósito de gestionar la entrada y salida de los viajeros. Además, el sistema incluye salvaguardas técnicas y legales para garantizar los derechos de los ciudadanos y visitantes frente a cualquier uso indebido.

Diferencias entre EES y ETIAS: dos sistemas complementarios

Uno de los puntos más importantes es entender que el Sistema de Entrada y Salida (EES) no debe confundirse con el ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes).

Mientras que el EES se implementa en frontera, el ETIAS será una autorización electrónica previa que deberán tramitar los ciudadanos de países exentos de visa antes de viajar al espacio Schengen.

El ETIAS, previsto para entrar en vigor a finales de 2026, funcionará de manera similar al sistema ESTA de Estados Unidos o al eTA de Canadá. Permitirá ingresar y permanecer hasta 90 días en un período de 180, con fines turísticos, laborales o de tránsito.

La solicitud del ETIAS se realizará en línea, con un procedimiento rápido y de bajo costo. La autorización será válida por tres años o hasta que caduque el pasaporte con el que fue gestionada.

Qué deben saber los viajeros latinoamericanos

Los argentinos, al igual que otros ciudadanos de América Latina, no necesitarán realizar ningún trámite adicional por el momento. Podrán ingresar normalmente a los países del Espacio Schengen presentando su pasaporte vigente.

A partir de la entrada en vigor del EES, solo deberán registrar sus datos biométricos al llegar al aeropuerto o punto fronterizo, sin necesidad de realizar ningún trámite previo.

Una vez que el ETIAS entre en funcionamiento, sí deberán completar el formulario en línea antes del viaje, del mismo modo que lo hacen actualmente los turistas que viajan a Estados Unidos.