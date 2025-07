Varada en Europa: habló una de las víctimas de la estafa con tickets aéreos

Ayer, Mensajero Turístico adelantó la noticia sobre una presunta estafa que dejó varados en Europa a cientos de argentinos, entre ellos varios santafesinos. Hoy, el caso sumó un nuevo capítulo: por primera vez, una de las pasajeras afectadas rompió el silencio y brindó su testimonio a LT10, revelando detalles que profundizan la gravedad de la situación.

Varada y estafada: el drama en primera persona

Se trata de Romina, una de las al menos 270 personas afectadas por la compra de pasajes internacionales a través de una supuesta agente de viajes llamada Karyna, que actualmente se encuentra inubicable.

Según relató Romina al medio radial, el contacto con Karyna surgió por recomendación de un familiar. “Sacamos este pasaje con esta tal Karyna, que era una supuesta gestora de viajes. Obtuvimos este contacto porque un familiar ha viajado muchísimo con ella”, comenzó relatando.

En marzo iniciaron los trámites para adquirir tres boletos a Europa. La supuesta agente dijo tener seis lugares disponibles para la fecha elegida. Aseguró que enviaría los tickets dos meses antes del viaje. Sin embargo, eso nunca ocurrió. “Nos dio el pasaje una hora antes, nos fue pateando todo el tiempo. Tuvimos que ir hasta la casa de ella en Buenos Aires a pagarle en efectivo. No te daba ni un comprobante, pero como muchos habían viajado con ella, no nos dio desconfianza”, admitió.

Lo que parecía una solución accesible para viajar al exterior terminó siendo una pesadilla. La víctima contó que los boletos recibidos no solo no correspondían a la aerolínea prometida, sino que ni siquiera coincidían con el destino solicitado. Peor aún: al llegar al aeropuerto descubrieron que la fecha de regreso era la misma que la del vuelo de ida.

“Nos dimos cuenta de que el pasaje estaba mal cuando llegamos al aeropuerto. Desde que llegamos, la empezamos a llamar día por medio y nos decía que lo iba a solucionar. Ahora hace tres días que no nos contesta”, explicó Romina, notablemente angustiada. La historia tomó un giro aún más dramático cuando la aerolínea les confirmó que los pasajes no existían y que sus nombres no figuraban en el sistema. “Es una película de terror”, describió.

Ante la desesperación, los damnificados comenzaron a organizarse mediante un grupo de WhatsApp. Allí intercambian información, documentan lo ocurrido y evalúan posibles medidas legales. Según pudo saber Mensajero Turístico, serían al menos 270 las personas afectadas por esta presunta estafa, muchas de las cuales permanecen varadas en diferentes ciudades de Europa sin posibilidad inmediata de retorno al país.

Romina concluyó su testimonio alertando a otros viajeros a ser extremadamente cuidadosos a la hora de contratar servicios de viaje informales: “Nunca pensamos que nos iba a pasar esto. Lo hicimos porque otras personas ya habían viajado con ella, pero ahora no tenemos respuesta ni de Karyna ni de su compañera. Estamos completamente solos”.

Mientras tanto, crece la presión en redes sociales y medios de comunicación para que se investigue a fondo el accionar de esta supuesta gestora y se brinde asistencia a las personas damnificadas. La situación se encuentra en desarrollo y se espera que en las próximas horas más víctimas compartan su testimonio y se avance en una posible denuncia penal.