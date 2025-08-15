La política de Cielos Abiertos en Argentina sigue teniendo protagonistas, esta vez con Arajet. La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía aprobó una nueva ruta de la low-cost para desarrollar su operatoria en el interior del país. Con esto, la compañía conectará además de Córdoba y Rosario a Mendoza con Punta Cana.

“El Gobierno nacional autorizó a Arajet a sumar tres rutas internacionales para vuelos que conectarán el interior del país con Punta Cana, sin pasar por Buenos Aires, permitiendo una mayor conectividad regional y el fomento del federalismo”, fue el posteo que hizo la Secretaría de Transporte en su cuenta de X, destacando la política de Cielos Abiertos implementada por la gestión actual.

A pesar del fuerte posicionamiento que ha tenido la aerolínea en Argentina, sus rutas solamente conectaban desde Buenos Aires. Ahora, su expansión al interior de país le permitirá aumentar sus ventas y consolidar la marca en otras partes del país. Incluso, fue un tema que el propio Víctor Pacheco, CEO de la compañía, lo destacó en su visita a Buenos Aires hace un par de semanas.

“Empezamos inicialmente con tres frecuencias desde Santo Domingo a Ezeiza, el recibimiento por parte de Argentina fue fuerte, lo cual nos ayudó a ir creciendo eventualmente a cinco frecuencias, seis, ocho, y a partir de octubre de este año aumentando a 13 frecuencias la ruta de Punta Cana hacia Buenos Aires", subrayó. Incluso, en ese evento, también en claro cuando comenzarán a efectuarse los vuelos desde Córdoba desde el 8 de noviembre.

“Esto solo se logra a través del compromiso que nosotros tenemos con los argentinos para que tengan un buen producto y para que se sientan bien tratados con Arajet. Ofrecemos ese gran servicio cálido que nos caracteriza a nosotros los dominicanos”, resaltó Pacheco.

La expansión con Estados Unidos desde el interior del país

Un punto que destacó el ejecutivo es que además de estas rutas, los argentinos también pueden conectar con Puerto Rico y con destinos de Estados Unidos, como Nueva York, Miami, Orlando, Boston y Chicago. “Es importante que tomen en cuenta que la expansión de Estados Unidos solamente está iniciando, ya que estaremos conectando alrededor de 17 ciudades, o sea que en un futuro cercano nos escucharán anunciando rutas como Los Ángeles. Es una entrada para muchos mercados que les interesan a los argentinos”, puntualizó.