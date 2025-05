Cada Asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) es el momento para que quienes encabezan las carteras turísticas provinciales puedan exponer sus problemáticas antes sus pares, pero, sobre todo, a los representantes del turismo a nivel nacional.

Así fue como el jueves pasado, en Paraná, varios ministros alzaron la voz sobre cuestiones que los preocupan. Pero antes, todo comenzó con un intercambio por las estadísticas turísticas que publica la CAME (y su metodología) sobre los feriados. Los cuestionamientos vinieron de provincias como Misiones, Chaco, Corrientes y Provincia de Buenos Aires, ya que aseguran que las cifras no coinciden y que, además, como se dan a conocer antes de que termine el fin de semana largo, no están actualizadas y eso trae conflictos puertas adentro.

Los pedidos de las provincias en la Asamblea del CFT

Durante la exposición de los encargados de las carteras turísticas de cada uno de los 24 distritos, José María Arrúa, ministro de Turismo de Misiones, hizo un llamado de atención vinculado con el pedido de un seguro médico para los pasajeros extranjeros. Puntualmente, dijo que hay muchos viajeros que solo cruzan la frontera por un día y este nuevo requisito desalentaría el arribo.

“Nos estamos pegando un tiro en el pie”, dijo el funcionario misionero. Al respecto, Gustavo Hani, presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) puntualizó en que esto es algo que se pide en casi todos los países. “Obviamente, estamos esperando la letra chica. Habría qué revisar qué sucede en el caso de quienes vienen solo por el día”, agregó. Asimismo, señaló que este tipo de medidas forman parte de cuidar el sector y que el turista esté más seguro.

Por otro lado, Nadia Loza, secretaria de Turismo de Salta, hizo un pedido para que se siga contando con el apoyo del Inprotur para la promoción de los destinos nacionales en ferias como Top Resa, Fitpar y Festuris, dado que les permiten llegar a sus mercados prioritarios e incentivar a la llegada de más cantidad de turistas. Sobre este punto, Hani dijo que el trabajo que se está haciendo con el secretario Scioli es “muy bueno” y que hoy hay una flexibilidad de trabajo que permite ir adaptándose a los cambios que van pasando.

“Se han levantado ferias, como WTM Londres. Vamos cambiando algunas cosas, como muchos más Buy Argentina, sean los inversos o los que vamos nosotros. Se van a agregar algunos a pedido de Daniel (Scioli), que estuvimos en el de Chile y vio como funcionó, entonces nos pidió urgente seguir con Uruguay, Paraguay”, adelantó el presidente de la CAT.

Además, dijo que van a comenzar a hacer reuniones con los operadores y prestadores que normalmente van a las ferias para escuchar qué es lo que necesitan y qué es lo que ven.

Finalmente, Domingo Amaya, presidente del Ente Tucumán Turismo, detalló una problemática que atraviesan los hoteles de las provincias cordilleranas del norte, principalmente de La Rioja hacia arriba, por las tarifas de energía que deben pagar. Puntualmente, en la época invernal, al ser zonas en las que no hay gas natural, tienen que enfrentar costos excesivos (además del gas en garrafas por el que deben pagar, también tiene que abonar el extra por el flete). Entonces, lo que pidió es si desde el Gobierno se puede evaluar una tarifa diferencial para contemplar estos casos.