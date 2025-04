Universal Orlando Resort apuesta de lleno a su gran inversión. Considerada como la más importante de los últimos 25 años, Universal Epic Universe será la principal atracción para los turistas en los próximos meses. A la espera de su fecha de estreno (22 de mayo) en Florida, la compañía realizó una jornada de capacitación para profesionales del sector en Buenos Aires y así darles a conocer todos los detalles.

Realizada en uno de los salones de Paseo La Plaza, la capacitación estuvo centrada en cuatro focos centrales. Por un lado, el crecimiento que ha tenido la compañía en materia de comunicación como así también en el posicionamiento de Universal Orlando Resort como uno un destino clave para vacaciones. “Tenemos claro que lo que se viene va a cambiar Orlando, la forma de vacacionar allí, el pensamiento de los turistas con Universal Orlando Resort y la forma con la que se vende el producto”, dijo Gabriella Cavalheiro, Business Development Director de Universal Parks and Resort.

Con la incorporación de Epic Universe, Universal Orlando Resort apuesta fuerte en lograr convertirse en un lugar ideal para que las familias puedan disfrutar de diferentes recursos y posibilidades, combinando alianzas con empresas multinacionales y expansión a nivel mundial. “Lograr posicionar al destino significa sumar un montón de atracciones en un mismo lugar. Y eso contiene Universal. Desde hoteles, transporte interno, gastronomía, compras, entretenimiento, parques y eventos”, dijo Martim Diniz, Business Development Manager LATAM de Universal Orlando Resort.

¿Qué ofrece Universal Epic Universe para los turistas?

El otro foco estuvo apuntado a las cualidades y atracciones que tendrá el nuevo parque temático. Con una inversión fuerte, Epic Universe tendrá mucho para ofrecer: desde cinco mundos especiales (Celestial Park; The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic; Super Nintendo World, Hoy to Train Your Dragon - Isle of Berk y el Dark Universe) hasta el lujoso hotel cinco estrellas Helios, de la marca Loews con características diferente en cada uno de ellos.

Por ejemplo, el Celestial Park será la puerta de bienvenida que tendrá el nuevo parque en donde se destacará un corazón cósmico con emociones y entretenimiento. De allí, saltar directo con el especial de Super Nintendo World, un espacio inmersivo con el mundo de Mario Bros rodeado de juegos con realidad aumentada y lugar de compras para los fanáticos. El Dark Universe, en cambio, muestra el lado tenebroso pero con infinidades de actividades para todas las edades.

The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic explora un atractivo totalmente inmersivo con la historia de los protagonistas, en la que también involucra gastronomía, juegos y emoción constante. How to Train Your Dragon - Isle of Berk, por otro lado, se ubica como un espacio ideal para aquellos que le guste juegos acuáticos, con batallas de barcos y entretenerse con los protagonistas de la película.

Por último, el Universal Helios Grand Hotel brindará ese lugar de confort y lujo alrededor del parque. Con 500 habitaciones y suites a disposición, brindará otra experiencia ideal para descansar acompañado de gastronomía de diferentes países, piscina y vistas únicas de todo el parque. Además, se unen a los dos hoteles ya presentados: Stella Nova Resort y Terra Luna, con 750 plazas cada uno y una ubicación a poca distancia del nuevo parque.

Capacitación para los agentes de viajes y operadores

Otro de los focos que tuvo la presentación estuvo abocada directamente a la forma de venta para los profesionales. Por un lado, se presentó un nuevo canal de venta, a través de Instagram, en donde estará destinado exclusivamente a los agentes como así también la posibilidad de registrarse a Universal Partner Community, un espacio, con certificación especial, donde habrá material para ventas y beneficios . “Buscamos tener un nuevo punto de contacto con nuestros agentes”, dijo Diniz.

Además, puntualizó cuatro temas que hay que tener en cuenta previo a vender el paquete de Universal. Por un lado, lograr que el visitante visite varias veces y que ahorre dinero por día. Luego, que obtenga el acceso de parque a parque e intentar que reserve dentro de los hoteles del predio. “Si el turista se queda en nuestros hoteles, vivirá una experiencia totalmente diferente”, expresó Diniz, quién agregó la inclusión del Express Pass para evitar filas largas y perdida de tiempo.

Incluso, Diniz recomendó que la posibilidad de que los viajeros puedan acceder a los tickets de Universal a través de los agentes puede presentar una oportunidad única. “Los visitantes podrán tener diferentes beneficios, tales como financiamiento de plazos, evitar filas de entrada, soporte y asistencia en español, acceso a tickets promocionales, asesoramiento de un especialista y la posibilidad de poder pagarlo en moneda local”, afirmo Diniz.

Luego de la jornada, se abrió una rueda de prensa en la que los directivos detallaron como se viene desenvolviendo el mercado tras la incorporación de Epic Universe. “Desde que abrimos, superó mucho nuestras expectativas. La venta va muy bien. Tuvimos una fuerte suba en relación con el mercado doméstico. Sin embargo, de Latinoamérica, también tuvimos un crecimiento importante. Hay una emoción, no solo de la gente que es fan de Universal sino que también de nuevos mercados, como por ejemplo el de Nintendo”, cerró Cavalheiro.