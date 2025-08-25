El Travel Sale 2025 es una realidad. Hasta el 31 de agosto, todo el sector turístico estará detrás de lo que deje esta semana a pura promoción y descuentos. Así como agencias, operadores y destinos están ofreciendo sus catálogos y productos para el consumidor final, el sector aéreo también tiene lo suyo, en donde algunas empresas dieron a conocer cuáles serán sus ofertas para los próximos siete días.

Aerolíneas Argentinas, JetSmart, Flybondi, Sky Airlines y Avianca dieron a conocer los productos que tendrán a disposición durante todo el Travel Sale 2025: ofertas imperdibles a destinos nacionales e internacionales, paquetes de financiamiento y un montón de oportunidades para los viajeros hasta el próximo lunes.

Aerolíneas Argentinas y una gama de ofertas a distintos lugares

Estas son las propuestas que brinda AR para en este Travel Sale 2025:

10 % OFF y hasta 12 cuotas sin interés con diferentes bancos en vuelos dentro de Argentina

20 % OFF al Caribe: Cancún y Punta Cana

10 % OFF a Miami (Estados Unidos)

10 % OFF a Europa: Madrid (España) y Roma (Italia)

10 % OFF a Brasil: Río, San Pablo, Porto Seguro y más destinos

10 % OFF a Sudamérica: Perú, Uruguay, Bolivia, Chile, Paraguay y Colombia.

JetSmart, con descuentos por 40%

Para los vuelos domésticos, se podrán comprar pasajes con precios desde $21.100 por tramo. Por otra parte, los vuelos internacionales parten desde USD$63 u $86.600. En ambos casos la vigencia para volar será entre septiembre de 2025 y marzo de 2026. “Somos la aerolínea que más creció en rutas este año e incrementamos de manera significativa las frecuencias. Además, los pasajeros pueden aprovechar conexiones muy convenientes para viajar por el país y la región”, afirmó Federico Petazzi, gerente comercial de JetSMART en Argentina.

Flybondi se suma al Travel Sale con promociones por Argentina, Brasil y Paraguay

Bajo el nombre de FlySale, la empresa aérea llega con tarifas desde $17.999 final por tramo para viajar por todos sus destinos nacionales entre septiembre y diciembre de 2025 y marzo a junio 2026. Además, para vuelos internacionales, tarifas desde $151.000 final ida y vuelta:

Vuelos nacionales (solo ida, con tasas e impuestos incluidos):

Desde $17.999: Buenos Aires - Córdoba

Desde $26.999: Buenos Aires - Mendoza

Desde $27.999: Buenos Aires - Neuquén y Buenos Aires - Bariloche

Desde $29.999: Buenos Aires - Tucumán

Desde $32.999: Buenos Aires - Corrientes, Buenos Aires - Puerto Iguazú, Buenos Aires - Puerto Madryn y Buenos Aires - Salta

Desde $33.499: Buenos Aires - Posadas y Buenos Aires - Santiago del Estero

Desde $36.999: Buenos Aires - San Juan

Desde $37.999: Buenos Aires - Comodoro Rivadavia

Desde $39.999: Buenos Aires - Jujuy

Desde $69.999: Buenos Aires - El Calafate y Buenos Aires - Ushuaia

Vuelos interprovinciales (solo ida, con tasas e impuestos incluidos):

Desde $30.999: Córdoba - Salta

Desde $31.999: Córdoba - Neuquén

Desde $32.999: Córdoba - Bariloche

Desde $49.999: Ushuaia - El Calafate

Vuelos internacionales (solo ida, con tasas, impuestos y carry on incluidos):

Desde $151.000: Buenos Aires - Encarnación

Desde $165.000: Buenos Aires - Florianópolis

Desde $182.000: Buenos Aires - São Paulo

Desde $195.000: Buenos Aires - Río de Janeiro

Vuelos para la temporada de verano (diciembre 2025 a marzo 2026):

Desde $230.000: Córdoba - Florianópolis

Desde $238.000: Córdoba - Río de Janeiro

Desde $260.000: Buenos Aires - Salvador de Bahía

Desde $286.000: Buenos Aires - Maceió

Sky Airlines y su oferta para conocer Caribe y Miami desde Buenos Aires

Entre las ofertas más destacadas, se encuentran los vuelos desde Mendoza a Santiago, desde USD 105 (equivalente a ARS 160.167), con hasta 40 % de descuento, una alternativa perfecta para escapadas cortas que combinen cultura y gastronomía. También resaltan las tarifas desde Buenos Aires hacia distintos destinos internacionales, desde USD 185 (ARS 274.046), con descuentos de hasta 43 %.

Además, SKY ofrecerá precios especiales hacia el Caribe y Estados Unidos, incluyendo Cancún (USD 656), Miami (USD 626) y Punta Cana (USD 661), todas con tarifas que cubren equipaje en bodega. “Con estas promociones buscamos acercar destinos accesibles tanto para escapadas

cortas como para viajes internacionales de mayor envergadura. Queremos que los argentinos puedan volar a buenos precios y vivir una experiencia cómoda y placentera”, sostuvo Vania Cáceres, sub gerente de Ventas Internacionales de SKY.

A partir del 1 de septiembre, la aerolínea pondrá en marcha una nueva conexión entre Buenos Aires (Aeroparque Jorge Newbery) y Miami, con una escala ágil en Lima de apenas dos horas. Esta ruta operará lunes, viernes y domingos, sumando conectividad y alternativas atractivas para los viajeros argentinos.

Avianca también se suma al Travel Sale 2025

Al igual que el resto de las aerolíneas, la compañía ha mostrado su catálogo de propuestas en donde se hizo énfasis a la promoción de vuelos. Hasta un 50% de descuento, se podrá viajar a destinos como San José (Costa Rica), Aruba, Medellín, Bogotá (Colombia) Guayaquil (Ecuador), y mucho más en toda la región. A su vez, podrás acumular millas con cada vuelo realizado.