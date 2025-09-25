Un proyecto de ley busca posicionar el turismo accesible en Mendoza

El turismo accesible busca asentarse cada vez más en el interior del país. Mendoza, por ejemplo, ya comenzó a dar sus primeras pruebas. En un trabajo en conjunto entre la Dirección de Áreas Protegidas de la provincia y estudiantes de la Universidad Nacional de Cuyo, se presentaron diferentes propuestas para lograr accesibilidad universal y energías renovables dentro del Parque Provincial Aconcagua.

Con el objetivo de brindar lugares de acceso rápido para todos los turistas, ambas comitivas estuvieron realizando investigaciones dentro del Parque Provincial, donde presentaron un relevamiento, acompañado por un recorrido de todos los senderos del PP. A su vez, también estuvieron presentes en una charla, donde dieron a conocer los avances en materia de inclusión en el área natural.

Todo este trabajo se hizo en el marco del programa de lineamientos prácticos para la accesibilidad en áreas protegidas firmado en 2022 (Resolución 1549/22). Esta apuesta tiene como objetivo lograr que toda persona pueda disfrutar y aprovechar al máximo sus posibilidades en los ambientes naturales y los espacios de disfrute turístico, buscando mejorar, adecuar y ampliar la experiencia recreativa y educativa, generando mayor autonomía, independencia y seguridad.

Energías renovables y diseño para las áreas protegidas

Uno de los pilares principales del proyecto es la utilización de energía solar en las zonas de atención al público y en los caminos cercanos. La iniciativa no solo busca minimizar el impacto ambiental, sino también desarrollar herramientas y recursos que simplifiquen el desplazamiento, la interacción y la guía de los visitantes con discapacidad.

“El trabajo conjunto con la UNCuyo nos permite avanzar en un objetivo central: que nuestras áreas naturales protegidas sean accesibles para todos y todas. La innovación que aportan los estudiantes y docentes, sumada a la mirada de sostenibilidad con energías renovables, fortalece la experiencia de los visitantes y brinda herramientas concretas a nuestros guardaparques. Este tipo de articulaciones son fundamentales para garantizar inclusión y calidad en los servicios”, destacó Iván Funes Pinter, director de Áreas Protegidas.