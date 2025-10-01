La Feria Internacional de Turismo 2025 culminó con un gran semblante para el sector. Luego de cuatro jornadas colmadas de público y empresarios de la industria, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación; y Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), dieron a conocer los resultados finales que tuvo el megaevento turístico.

En primer lugar, el secretario agradeció a todos los protagonistas por llevar a cabo la feria. A su vez, destacó la histórica presencia de Javier Milei, presidente de la Nación, durante el acto de apertura, revalorizando a la feria como un valor fundamental para el país. “La FIT no es solo para la industria, sino que siento que es una causa nacional a partir de ahora”, comentó Scioli.

Por otro lado, destacó el trabajo realizado para conseguir los días feriados en octubre y noviembre. “Si hay una clara demostración del compromiso del Gobierno Nacional con el desarrollo de la industria turística es que Argentina tiene 19 feriados turísticos, siendo el país con mayor número de días en todo el mundo”, comentó. Incluso, apostó a que habrá cambios de cara al futuro: “Va a aumentar el turismo interno y el receptivo, no tengo dudas”.

Los números de la FIT 2025 y el pedido a Scioli para 2026

Por su parte, Deyá también agradeció a los presentes por el arduo trabajo que se realizó y puso en números el impacto que tuvo la feria en estos cuatro días. “Fueron más de 140.000 asistentes, un 4,8 % más que la edición 2024. Estuvieron presentes 56 países y se destacaron 1939 expositores. En cuanto a las rondas de negocios, se realizaron 10.812 entre lunes y martes”, subrayó el presidente de la federación.

Además de eso, Deyá también le pidió a Scioli seguir trabajando por este cambio, aunque con una consigna: “Llenemos esto de soluciones, de puestos de trabajo y que el año que viene, cuando lo abramos, esté repleto de ilusiones para toda la Argentina y todos los trabajadores de la actividad turística que tanto se merecen y por lo que nosotros tanto viajamos”, expresó el presidente de la Faevyt.

Fechas para 2026 y el país invitado

Por último, Deyá confirmó que para el año próximo la feria se realizará el 26, 27, 28 y 29 de septiembre, mientras que República Dominicana será el país invitado para la próxima edición.