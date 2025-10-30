El turismo social volvió a tomar impulso. De cara a la temporada de verano, los complejos de Chapadmalal y Embalse volverán a ser uno de los centros de atención para los viajeros. Con este panorama desafiante, la provincia de Buenos Aires relanzó el Programa de Turismo Social con nuevos lineamientos de acción: potenciar la inclusión y reactivar el sector de cara a los próximos meses.

Mediante la resolución 423/2025, el objetivo será garantizar el turismo como un derecho social y cultural tras la eliminación de las políticas nacionales (decreto 216/2025). Esta nueva edición busca impulsar viajes accesibles e inclusivos que fomenten el desarrollo económico local y generar propuestas de proximidad y accesibles que, al reducir los costos de traslado, pongan en valor y promuevan destinos de la provincia menos conocidos.

A su vez, la Subsecretaría de Turismo será la autoridad de aplicación, con facultades para firmar convenios con entidades públicas y privadas. La normativa amplía el público objetivo, incorporando a personas con discapacidad, adultos mayores, niños y sectores con menos recursos para vacacionar.

La situación que atraviesa la Unidad Turística de Chapadmalal

Otro de los temas que pondrá en marcha el gobierno provincial es poder recuperar los espacios que tiene la Unidad Turística de esa localidad. Sin embargo, es una intención y se trabajará en esa transferencia para volver a ponerlos al servicio. Además, el plan busca la firma de convenios con municipios y la creación de un Registro Provincial de Prestadores y Espacios Turísticos Sociales, que permitirá medir el impacto y la cobertura del programa.

Estrategia y objetivos del Plan Turismo Social bonaerense

El Plan de Turismo Social bonaerense se enfoca en un abordaje territorial integral para fortalecer la gestión turística tanto a nivel provincial como municipal. Los objetivos centrales del plan son:

Impulsar el desarrollo turístico y la economía de los distritos de Buenos Aires.

Garantizar el derecho al ocio y la recreación para la totalidad de la población provincial.

Según la resolución, los gastos necesarios para la ejecución de este plan serán cubiertos mediante fondos provenientes del presupuesto del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.