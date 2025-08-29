Turismo Deportivo: Córdoba se prepara para recibir el desafío del Rally Bike

La ciudad de Villa del Totoral será escenario, los días 30 y 31 de agosto, del Desafío Camino Real – Rally Bike, una competencia de ciclismo que reunirá a deportistas de distintas localidades del país en una experiencia que combina deporte, naturaleza y turismo.

Ubicada a tan solo 80 km al norte de la capital cordobesa, Villa del Totoral ofrece un entorno natural privilegiado que se convierte en el marco ideal para este tipo de propuestas.

Recorridos y competencia

El desafío contempla dos recorridos principales. El primero, de 40 km, partirá desde el Balneario Municipal hasta la posta de Macha, pensado para ciclistas principiantes o promocionales que buscan vivir la emoción de la competencia. El segundo, de 80 km, recorrerá el antiguo Camino Real, atravesando la posta de Macha, bordeando el dique de Las Peñas y cruzando el camino entre Macha y Villa Tulumba. Ambos circuitos presentan una dificultad técnica baja-media, con una exigencia física media-alta.

Dos jornadas a puro ciclismo

La actividad comenzará el sábado, con una propuesta especial para que los más chicos participen en pruebas recreativas, fomentando el amor por el deporte desde temprana edad. Ese mismo día, los adultos podrán competir en una previa en modalidad Short Track.

El domingo será el turno de los recorridos principales y, al finalizar, se llevará a cabo la entrega de premios por categorías en el Balneario Municipal. Además, quienes asistan podrán disfrutar de una feria con productos de ciclismo, gastronomía y espacios de encuentro al aire libre para toda la familia.

Un evento con impacto turístico y económico

Desde la Municipalidad de Villa del Totoral destacaron que el Desafío Camino Real no solo promueve la práctica del ciclismo y la vida saludable, sino que también genera un importante movimiento en la economía local. Se espera la llegada de visitantes, participantes y sus familias de distintos puntos del país, lo que impactará de manera positiva en bares, hospedajes y comercios de la región.

Con un espíritu deportivo y festivo, el Desafío Camino Real se consolida como una oportunidad para vivir Villa del Totoral desde una experiencia que une ciclismo, turismo y naturaleza.