La Feria Internacional de Turismo se destacó por varias cuestiones. Con un público masivo durante las dos primeras jornadas, tanto lunes como martes estuvieron destinadas directamente al trade. Ante eso, varias empresas, como Tucano Tours, dijeron presente, y apuntaron sus fichas a la sección de FIT Tech. Nicolás Duarte, gerente de Promoción y Ventas, dialogó con Mensajero sobre el trabajo realizado y el rendimiento de la empresa en estos meses.

“Nuestras sensaciones en FIT son muy buenas. Hubo mucha gente, con muchas agencias y operadores. Creo que fue una oportunidad para nosotros de presentar y estar presentes en la parte de tecnología en FIT Tech, con un escritorio donde está la gente de Tucano de tecnología: Gerardo Nicetich como project manager y Rodolfo Espela también de la parte de tecnología, de soporte tecnológico”, afirmó Duarte.

La tecnología es una parte fundamental para Tucano. Siendo innovadora en muchos aspectos, Duarte destacó la posibilidad de apostar por herramientas tecnológicas y valoró la oportunidad que genera el espacio de la FIT. «Estamos encarando una época de transición tecnológica en Tucano, contratando nueva tecnología a través de Travel Compositor, que nos da la posibilidad de generar nuevos productos para ofrecérselos a los agentes de viajes», subrayó.

“Van a poder armar paquetes dinámicos, donde vamos a poder cargar cupos para que ellos los puedan tomar directamente desde ahí, que sea mucho más dinámico y mucho más ágil. Así que para eso tenemos pensado este espacio en FIT Tech durante estos días y presentarlo, obviamente, a los agentes de viajes”, comentó el gerente de Promoción y Ventas de Tucano.

El objetivo de estar presente en FIT

Además de estar presentes, la oportunidad de poder presentar diferentes aristas del sector también es un punto a tener en cuenta. “Queremos que empiecen a conocer, porque todavía no está oficialmente lanzado este producto; la idea es que salga entre octubre y noviembre. Sin embargo, queremos que los agentes de viajes empiecen a saber cuáles son las innovaciones que tiene Tucano de cara al futuro en la parte tecnológica”, afirmó.

El trabajo con los agentes de viajes

Si hay algo que caracteriza a Tucano es la relación con el trade. «La idea es capacitar siempre. La industria es muy dinámica y cambia constantemente. Además, vemos que hay muchos agentes nuevos. Entonces, siempre nos piden que capacitemos porque la gente tradicional ya sabe mucho de los destinos, pero también hay muchos agentes nuevos que, por suerte, se están metiendo en la industria», subrayó Duarte.

Objetivos para los próximos meses

“Estar presente en FIT era uno de los máximos objetivos que teníamos. Carlos Alonso, quien es el principal impulsor de esta parte de la operadora, quiere, si bien Tucano siempre es muy reconocido por la parte de la consolidadora, que lleguemos a un margen mucho más grande en la parte de la operadora. Buscamos fortalecer la consolidadora en la parte tecnológica, en la parte de tarifas en NDC, generar Fan Tours, que venimos muy bien este año. Esta última parte del año, de manos de las compañías aéreas y de cadenas hoteleras, la verdad que tenemos muy buena respuesta”, cerró.