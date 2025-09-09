TripWip, la plataforma de carsharing peer-to-peer, fortalecerá su presencia en Argentina con una inversión de USD 1 millón. Con esta capitalización, la empresa busca consolidar su posición en el mercado, que se estima en USD 12,4 millones y proyecta un crecimiento anual del 3,2%. Una posibilidad única de expandirse en el país con el objetivo de alcanzar más de 100.000 usuarios.

Juan Manuel Pancic, cofundador y CEO de la compañía, afirmó que "Argentina representa una oportunidad estratégica para consolidar el liderazgo de TripWip en la región". La inversión, liderada por Alejandro Curcio, propietario de Toyota Uruguay, junto a otros inversores, respalda la visión de expansión de la empresa en la región.

"En cinco años, esperamos que el carsharing sea una opción naturalizada en Argentina", proyectó Pancic. TripWip aspira a ser la primera opción de alquiler de vehículos en el país, destacándose por su proceso 100% digital y su variedad de oferta. Actualmente, la startup opera en Uruguay, Argentina y México, con casi 2.000 vehículos registrados y 1.000 transacciones mensuales.

Una alternativa real a la compra de vehículos

El modelo de TripWip conecta a propietarios de vehículos que buscan generar ingresos extra con conductores que necesitan movilidad temporal. La plataforma cobra una comisión del 20-22% sobre el precio del alquiler y gestiona los seguros a través de una alianza con Río Uruguay Seguros (RUS).

Juan Andrés Vico, CTO y cofundador, señaló que "en Argentina, donde el acceso a la compra de vehículos es limitado por la inflación, nuestro modelo ofrece una alternativa real". Además, destacó un nuevo segmento de anfitriones que adquieren vehículos específicamente para la plataforma, viendo el carsharing como un modelo de inversión.

Crecimiento acelerado y visión de futuro

Desde su lanzamiento en marzo de 2025, TripWip Argentina ya cuenta con 14.000 usuarios y proyecta cerrar el año con 100.000 usuarios y 800 vehículos disponibles. La plataforma ha consolidado su operación en Buenos Aires y Bariloche, y planea expandirse a Córdoba, Mendoza, Mar del Plata, Ushuaia y San Martín de los Andes.

Pancic reconoció que "el principal desafío es que tenemos más demanda que oferta" y están trabajando para sumar más anfitriones. Para consolidar su presencia, la plataforma ha realizado adaptaciones locales, como la integración con Mercado Pago, y la incorporación de anfitriones comerciales con pólizas propias.