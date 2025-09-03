La edición 2025 de Travel Sale cerró con resultados extraordinarios, consolidándose como un evento clave para el sector turístico argentino. La onceava edición de la acción, que conmemora sus 10 años, demostró un impacto significativo en la industria, con un 63% de las transacciones concentradas en destinos nacionales. Este éxito refleja el fuerte interés de los argentinos por explorar su propio país, beneficiándose de ofertas y promociones exclusivas.

Entre el 25 y el 31 de agosto, Travel Sale 2025 superó las proyecciones más optimistas, registrando un crecimiento notable en sus métricas digitales:

12 millones de impresiones en plataformas como Google Ads, Meta Ads y TikTok, lo que representa un aumento del 100% en comparación con 2024.

Más de 5 millones de visualizaciones en redes sociales y un incremento del 30% en seguidores.

300.000 nuevos usuarios en la web oficial, lo que significa un aumento del 50%.

Las agencias de viajes participantes reportaron un incremento de hasta el 450% en ventas en comparación con una semana habitual, evidenciando la efectividad de la campaña.

El turismo interno, gran protagonista

El presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (FAEVYT), Andrés Deyá, destacó el rol de Travel Sale como una "gran vidriera de viajes" que estimula el crecimiento turístico en todo el país. "Es un orgullo para nosotros, desde FAEVYT, contar con una herramienta como ésta que estimula el movimiento y crecimiento turístico en cada rincón de Argentina", afirmó.

Tendencias de la edición 2025: la financiación como motor

Una de las principales tendencias de esta edición fue la decisión de compra más rápida por parte de los viajeros, quienes mostraron un interés decidido en concretar sus reservas.

Además, la financiación se mantuvo como un factor crucial. Los planes de 12 y 18 cuotas fueron determinantes para impulsar las ventas de turismo nacional. Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, registró un total de 242.815 reservas durante la semana del evento, lo que representa un aumento del 28% en comparación con la semana anterior.

En cuanto a los destinos internacionales, Brasil, el Caribe, Estados Unidos y Europa fueron los más solicitados. El éxito de Travel Sale 2025 no solo se traduce en cifras de ventas, sino que también refuerza la importancia del turismo interno como motor de la economía y revaloriza el trabajo de las agencias de viajes en Argentina.

Los destinos más elegidos en este Travel Sale 2025