El turismo en Argentina está atravesando la primera ola en este inicio de Travel Sale 2025. Con cientos de ofertas y descuentos en todo el país, agencias y operadores de viajes han mostrado su abanico de oportunidades para mejorar la demanda y alcanzar a un mayor público. Sin embargo, no fueron los únicos, sino que distintos destinos del país también presentaron, para esta semana, diferentes ofertas para los turistas.

Jujuy, Salta, Neuquén y Catamarca fueron algunas de las provincias que se han sumado a este Travel Sale 2025 para atraer más viajeros para que puedan disfrutar de sus atracciones y lugares icónicos. Entre ellas, se destaca la posibilidad de financiar vuelos, excursiones, paquetes aéreos y alojamientos en distintos puntos de los destinos.

Salta

En esta edición, la provincia estará representada por diez agencias de viajes locales: Agencia del Peregrino VYT, Catavientos Viajes, Chilto Viajero EVT, Esencial Turismo, Agencia Guadalquivir, Silvia Magno EVyT, Tastil Viajes, Willka Turismo, Yacu Turismo y Valftour Viajes. Las promociones estarán enfocadas en financiación, destinos estratégicos y la anticipación de la temporada de verano, con importantes acuerdos con bancos y aerolíneas que permitirán acceder a paquetes nacionales e internacionales con cuotas sin interés, opciones de pago y beneficios especiales en vuelos, hoteles y servicios complementarios.

Incluso, tanto Manuela Arancibia, ministra de Turismo de la provincia, como Lía Rivella, presidenta de la Asociación de Agentes de Viajes de Salta, destacaron el compromiso del destino para estar presente durante esta jornada. "La participación de nuestras agencias en el Travel Sale es una gran oportunidad para mostrar al país y al mundo todo lo que Salta tiene para ofrecer. Esta iniciativa no solo impulsa las ventas, sino que también fortalece la competitividad y la digitalización del sector turístico local”.

Jujuy

La iniciativa cuenta con la participación de una docena de agencias de turismo locales especializadas, que diseñaron propuestas para experiencias en la Quebrada de Humahuaca, las Salinas Grandes, las Yungas y otros atractivos de la provincia. El objetivo es potenciar la llegada de visitantes en la temporada baja y promover los destinos jujeños a nivel nacional.

Entre las empresas adheridas se encuentran nombres con amplia trayectoria en el sector, como Canela Trek And Trip EVT, NorteXplorer, Las Salinas, NASA Norte Argentino S.A., Runas Tours, Norterama, Arami Viajes, Purmatur y ADN Travel, entre otras.

Neuquén

Coordinada por NeuquenTur, brindará oportunidades únicas para que turistas de todo el país puedan vivir en primera persona las experiencias inigualables que ofrecen los destinos neuquinos. Las agencias participantes, con una variada oferta turística, pondrán en valor la diversidad de paisajes, sabores y experiencias que distinguen a la provincia ofreciendo recorridos a bodegas y enoturismo con degustaciones y recorridos en los valles vitivinícolas neuquinos como así también escapadas a lagos, montañas, bosques y espejos de agua cristalinos.

Las agencias que estarán presentes son: Dos Puntos, Cautivar Patagonia, Caviahue tours, NQN Turismo, Picurú Viajes y Turismo, Impodi Turismo, Freedom, Destino Andino, El Claro, El Refugio, A Orillas del Lago, Quetrihue Viajes y Turismo, Appia Andina Turismo, Rucan Turismo, Traful Andino, Rumbo NORTE, Valles y volcanes, Nómada Patagonia Travel y Explota Tu Mundo.

Catamarca

Al igual que el 2024, el Gobierno Provincial bonificó la participación de las agencias locales en la plataforma de ventas online como forma de traccionar la demanda. Catamarca se promocionará en Destino Norte con la oferta de las siguientes agencias: Don Polo Viajes, Los Puestos, Jumeal Viajes, Yokavil Viajes, Junsay Adventure, Caminos del Pasado, Catamarca Aventura Viajes y Turismo, Norali Aventura, Huayra Mosoq, y Khullay Viajes.

Las agencias de turismo receptivo de Catamarca participarán con descuentos de 10% y 20% pagando en efectivo/ transferencia, la posibilidad de comprar en 6 y 12 cuotas sin interés con tarjetas de bancos, y promociones 4×3 en excursiones y 3×2 en actividades de montaña.