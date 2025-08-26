El Travel Sale 2025 es una realidad, y con él llega una oportunidad estratégica para todo el rubro turístico. Hasta el 31 de agosto, el sector ofrecerá una gran cantidad de promociones y financiamiento en categorías clave como aéreos, alojamientos, cruceros y excursiones. Con esto, diferentes sectores sacaron a la luz sus productos para incentivar la demanda y maximizar las ventas de sus carteras.

Al igual que empresas aéreas, destinos y operadores, distintos actores del turismo, tale como asistencias al viajero, rentadoras de autos y compañías que aglutinan agencias minoristas, también sumaron a la luz del Travel Sale 2025 con el objetivo de mostrar su arsenal de promociones y descuentos.

Europ Assistance y su presencia estelar en el Travel Sale

Siendo una de las que acompañan en este Travel Sale, la asistencia al viajero también lleva consigo un catálogo de descuentos hasta el 31 de agosto. “Para las agencias de viaje tenemos las siguientes propuestas: hasta 70% off en planes anuales multi trips, hasta 55% off en larga estadía y hasta 50% off en todos nuestros planes diarios”, le comentaron a Mensajero desde Europ Assistance.

Grupo GEA y su participación con promociones a Brasil

En sintonía con Costa Cruceros, la compañía que aglutina agencias más chicas, también dijeron presente a este Travel Sale con diferentes descuentos en viajes. “Estamos participando como sponsor con Grupo GEA para que participen agencias del grupo y facilitarles toda la carga de productos y demás en sus webs", comentaron desde GEA.

"Participaron 32 agencias en esta edición como promoción única, contemplando muy buenas tarifas en salidas de Costa que tenemos con paquete de bebidas incluido y propinas, es decir súper All inclusive. Después tenemos muy buenas tarifas en Caribe en alta temporada, salidas por Argentina, y mucho norte de Brasil”, cerraron desde la compañía a este medio.

Hertz, junto a las agencias de viajes

Desde la rentadora explicaron a Mensajero que para la campaña digital decidieron acompañar a las agencias de viajes que son parte de este evento, ofreciéndoles una tarifa especial y que de esta manera aprovechen el canal de venta y sumen un producto con mejores condiciones al que el público encuentra en la web. “Nos pareció que al ser un evento enfocado a las agencias, era una manera de incentivar la venta por ese canal”, resaltaron.