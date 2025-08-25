Desde la empresa le comentaron a Mensajero su experiencia en su primera vez en el Travel Sale: “Es nuestra primera vez en el Travel Sale, y las propuestas que estamos ofreciendo son para Semana Santa, Brasil en enero y escapadas por Argentina en septiembre y octubre”, comentaron.

Durante el Travel Sale, la empresa le comentó a Mensajero como es la propuesta que ofrecen: “Estamos ofreciendo descuentos por Argentina, como así también paquetes hacia el exterior. Tenemos dos paquetes propios: Uno es la Fórmula 1 y el otro es el Turquía-Dubai, siendo salida acompañada, con fecha para el 24 de septiembre. Por el momento, las consultas vienen más hacia lo que es el exterior. Sin embargo, ya hemos registrado compras a nivel del país", cerraron desde la empresa.

Alojamientos con hasta un 50% OFF, incluyendo experiencias en destino. Paquetes combinados, como Iruya Mágica o Andes Profundos, que integran alojamiento, traslados y actividades auténticas. Beneficios adicionales como merienda de cortesía, traslados incluidos o créditos para usar en otros hoteles del grupo Amalinas. Nuestro objetivo es acercar el Norte Argentino a más viajeros, mostrando la diversidad cultural y natural de la región, con propuestas que combinan confort boutique y experiencias locales auténticas.

Las salidas grupales internacionales, un clásico de Columbia Viajes, también están disponibles en cuotas y propuestas diseñadas para quienes disfrutan viajar acompañados. Dentro de los circuitos más buscados se destacan los recorridos por Italia, que cuentan con un 8% de descuento. Para quienes prefieren el calor del Caribe, hay paquetes sin visa con un 5% de descuento, mientras que los viajes a Brasil y Caribe suman además cuotas accesibles y un 5% off adicional.

Los que sueñan con un crucero encontrarán oportunidades imperdibles: hasta 40% de descuento en cruceros a Brasil y Caribe, además de beneficios exclusivos en itinerarios por Europa, que incluyen crédito de USD 50 en excursiones y 300 minutos de internet a bordo.

Columbia Viajes presenta una amplia variedad de beneficios para quienes estén planificando su próximo viaje, con descuentos, cuotas y servicios adicionales. Para quienes elijan destinos dentro de Argentina, la propuesta incluye hasta un 10% de descuento más la posibilidad de abonar en cuotas, una alternativa ideal para recorrer el país.

La compañía ofrecerá la posibilidad de reservar para invierno y verano con beneficios hasta el 30 de mayo 2026. En este periodo los viajeros tendrán un 15% off pagando con tarjeta en un pago o transferencia, aplicable a parques y lagos en camionetas 4x4 ; también tendrán un 10% de descuentos en traslados al Cerro Castro, City Tour y navegación por el Canal Beagle . Además de estos beneficios se podrá pagar en 3 cuotas sin interés o en 6 cuotas fijas.

Comenzó el Travel Sale 2025. Con el objetivo de incentivar la demanda y mejorar los niveles tras una desafiante temporada de invierno, hasta el 31 de agosto, las agencias y operadores de viajes llevan consigo paquetes de promociones, descuentos y posibilidades de financiamiento en muchos rubros: aéreos, excursiones, cruceros, alojamientos y demás para el público final.

En su undécimo año consecutivo, el Travel Sale se presenta como una oportunidad estratégica para quienes desean planificar escapadas, vacaciones de verano o experiencias especiales tanto en Argentina como en el exterior. Con más de 100 agencias participantes y un abanico de beneficios que incluye promociones, financiación y sorteos, esta edición promete superar todas las expectativas. Mensajero habló con algunas agencias de viaje para conocer en profundidad las propuestas.

Travel Sale 2025: las promociones de las agencias

Turismo City

La empresa que lidera Julián Gurfinkiel trae a los viajeros esta promoción: 6 cuotas sin intereses en paquetes y hasta 20% off y asistencia lo mismo. Después en vuelos de cabotaje como internacional con varios descuentos. A su vez, también ofrece encontrar hasta 60% de descuento en todos los planes y aprovechar 3 cuotas sin interés o 10% abonando con dinero en cuenta o débito en asistencia al viajero mientras que todos los paquetes de viajes por Argentina 6 cuotas sin interés o 20% OFF pagando con dinero en cuenta o tarjeta de débito.

Rumbo Sur:

La empresa especializada en el sur, ofrecerá del 25 al 31 de agosto la oportunidad de viajar a la Patagonia con precios promocionales, además permiten reservar con precios congelados hasta junio de 2026 y pagar en 3 y 6 cuotas sin interés con Plan MiPyME. Entre las promos destacadas se encuentra: el traslado de llegada y salida en Ushuaia, la excursión por el Parque Nacional de Tierra del Fuego, un recorrido por las pasarelas del Glaciar Perito Moreno, full day en el Chalten, entre otras.

Ahi VAS Tour:

En sintonía, la empresa ofrece paquetes con precios competitivos a Brasil, Europa y Argentina. En estos últimos destinos, dependiendo la ciudad se incluyen excusiones, en aquellas donde el paquete inicial no las contempla, pueden adicionarlas. El principal foco de la agencia es brindar cuotas sin interés o mismo, cuotas fijas.

Almundo:

La OTA le propone a los viajes tener acceso a descuentos de hasta 55% en hoteles del exterior, diferentes códigos promocionales para destinos nacionales como internacionales y hasta 18 cuotas sin interés para viajar por Argentina -en productos seleccionados y dependiendo el banco.

A quienes busquen adquirir tickets aéreos, en Almundo podrán encontrarse con tarifas preferenciales, así como códigos de descuento. Los principales destinos que contarán con este tipo de beneficios son Brasil, Santiago de Chile, Lima, Río de Janeiro, Cancún, Punta Cana, Estados Unidos y Europa volando con aerolíneas tales como Aerolíneas Argentinas, Air Europa, Gol, Ita y Sky.

En cuanto a los alojamientos los usuarios podrán acceder a descuentos de hasta el 65% en hoteles internacionales y hasta un 50% off en más de 100 hoteles de Argentina, junto con la posibilidad de abonar en cuotas sin interés.

Aquellos que optan por los paquetes con todo resuelto, podrán encontrar opciones muy convenientes para visitar Brasil o el Caribe con descuentos de hasta el 60% y para las familias, alojamiento gratis para los niños. Es una buena oportunidad también para planificar un viaje en crucero que contará en algunos casos con hasta 50% de descuento, por ejemplo para cruceros por Brasil, el Caribe e incluso el Mediterraneo. Por su parte, los paquetes para recorrer Argentina cuentan con descuentos de hasta un 15% en actividades y traslados para visitar destinos tales como Salta, Iguazú y Usuahia.

Finalmente, en circuitos hay descuentos del 15% en Europa y 2x1 en destinos considerados exóticos tales como Egipto, Dubai y Turquía. Asimismo hay descuentos del 20% en actividades en destino en San Juan, Mendoza, Salta, Ushuaia y El Calafate. También hay hasta 50% off en actividades en Brasil y 20% off en actividades en Roma, Madrid, Barcelona, Atenas, Miami, Nueva York. En tickets para Disney y Universal, hay descuento de hasta USD 70. También se puede aprovechar hasta un 30% de descuento en alquiler de autos internacionales, y hasta 20% de descuento en asistencia al viajero.

Leiva Viajes y Turismo:

La empresa, apuesta en el segmento deportivo y lanza en su primera participación del Travel Sale un paquete para ir a Fórmula 1 a San Pablo, Brasil, con un descuento del 18 % sobre el valor inicial. Posteriormente, también ofrecen entre un 5 % off salidas grupales y 20 % off en salidas locales por Entre Ríos. Además, en todos los destinos nacionales se puede optar por el pago en 18 cuotas con tasas bajas, vuelos a Miami con un 10 % de descuento y una salida a Disney en enero, exclusivamente para adultos con un 5 % off. En lo que respecta a la asistencia al viajero, la compañía trabaja en conjunto con Assistcard y ofrecerán un 30 % de descuento.

Amatista Viajes:

Como otra de las agencias que participa por primera vez de esta campaña, la empresa se encuentra comercializando los productos que ofrecen los Operadores Emisivos, tanto nacional como internacional; además bajaron margen de ganancia para que sea más atractivo para los viajeros, y también ofrecerán financiación en Cuotas Fijas para los productos al exterior temporada 2026.

Atrápalo:

Durante esta edición del Travel Sale, ofrecen propuestas pensadas para quienes quieren planificar su próximo viaje con beneficios concretos y facilidades de pago. En vuelos de cabotaje, los clientes pueden acceder a hasta 12 cuotas sin interés, mientras que en vuelos internacionales destacamos descuentos de hasta el 30% para destinos muy demandados como Estados Unidos, el Caribe, Europa y Brasil.

En lo que refiere a alojamientos, cuentan con 9 cuotas sin interés en hoteles dentro de Argentina, y una selección de propiedades internacionales con beneficios especiales. Por otro lado, en la categoría de circuitos, incorporaron una propuesta especial para Guatemala, un destino que combina naturaleza y cultura, con un 10% de descuento en todas las salidas. Además, lanzaron el código promocional TRAVEL SALE, que permite ahorrar hasta $350.000 en reservas de hoteles, paquetes y cruceros.

Entre las propuestas destacadas para el verano, ya se encuentran disponibles cupos confirmados en MSC Cruceros con cabinas numeradas y bebidas incluidas para la temporada por Sudamérica. En tierra, además están promocionando programas en Punta del Este en formato all inclusive, propuestas para Europa con vuelos incluidos y descuentos del 25%, y escapadas nacionales ideales para disfrutar lo que queda del año.