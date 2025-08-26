A partir del inicio del Travel Sale 2025, varias consultoras comenzaron a medir el impacto real en el marco económico. Uno de ellos fue Fundación Ecosur, quien acompañado por la Bolsa de Comercio de Córdoba, presentaron un informe en donde se reflejó la disminución en los precios generados por esta semana de descuentos y promociones impulsada por la Federación Argentina de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt).

El objetivo por el que apostó la fundación fue medir la magnitud real de la disminución en los precios generada por el Travel Sale, más allá de lo que promocionan las aerolíneas participantes. Ante esto, se realizó una comparación de precios de pasajes aéreos de ida y vuelta en distintas rutas, nacionales e internacionales, considerando dos momentos: principios de agosto, cuando no regía la promoción, y el primer día del evento.

La situación de los vuelos de cabotaje

Por ejemplo, en los vuelos domésticos, la variación promedio en el precio en pesos de los pasajes aéreos domésticos fue de -29,3%. El tramo que registró una mayor caída fue Buenos Aires/Córdoba, cuyo costo bajó a la mitad (-50,2%). Otros tramos registraron bajas considerables, como los viajes desde Buenos Aires/Mendoza, Córdoba/Buenos Aires, Buenos Aires/Bariloche y Buenos Aires/Puerto Iguazú, con reducciones de tarifas superiores al 25%. En contraste, Buenos Aires–Calafate mostró un incremento promedio de tarifas del 16%.

La situación de los vuelos internacionales

Siendo quizás uno de los más buscados en estas horas en el Travel Sale, la situación de los boletos a otras partes del mundo también marcaron una reducción de precios. Usando las rutas de Buenos Aires hacia destinos como Cancún, Punta Cana, Madrid, Miami, Nueva York, Los Ángeles, Río de Janeiro y Florianópolis, hubo una baja, en promedio, del 10% durante las primeras 24hs de jornada.

Los pasajes desde Buenos Aires hasta Florianópolis y Los Ángeles descendieron 25 % y 15 % respectivamente, mientras que los precios para volar a Madrid y Nueva York bajaron tan solo un 2 %. Para volar a Río de Janeiro, los precios se redujeron 12%, mientras que para Miami, Cancún y Punta Cana se presentaron variaciones de -10%, -9% y -5%, respectivamente.