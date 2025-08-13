La edición 2025 de Travel Sale se perfila como una oportunidad clave para que los viajeros argentinos concreten sus planes gracias a un abanico de opciones de financiación especialmente diseñadas para el mercado interno y con alternativas específicas para quienes deseen salir del país.

En un contexto en el que la demanda por escapadas y vacaciones crece, las cuotas bancarias y los planes de pago directo serán protagonistas. La propuesta apunta a que más personas puedan acceder a experiencias turísticas, adaptando la modalidad de pago a las disposiciones vigentes y a las posibilidades de cada viajero.

Travel Sale: cuotas bancarias exclusivas para viajes nacionales

Según confirmaron desde la organización, las cuotas con y sin interés ofrecidas por bancos y entidades emisoras de tarjetas de crédito estarán disponibles solo para la compra de viajes dentro de Argentina. Esta medida se ajusta a la normativa actual, que mantiene la restricción de financiar en cuotas con tarjeta los viajes al exterior.

Esto significa que quienes deseen recorrer destinos como la Patagonia, el Norte argentino, la Costa Atlántica o las sierras cordobesas podrán acceder a planes que faciliten la organización de su viaje, desde escapadas cortas hasta vacaciones más extensas, pagando en plazos cómodos.

Aunque las tarjetas de crédito no podrán utilizarse en cuotas para destinos fuera del país, varias agencias de viajes participantes ofrecerán planes de financiación propios, sin intervención bancaria.

Estos esquemas permitirán abonar en cuotas de forma anticipada el valor del viaje, brindando mayor previsibilidad y facilitando el acceso a experiencias en el exterior. Las propuestas serán personalizadas, variando según la agencia, la ruta y los servicios contratados.

Un evento pensado para ampliar el acceso al turismo

Martín Romano, vocero de Travel Sale, destacó que la meta de esta edición es clara: “En esta edición vamos a encontrar múltiples alternativas de financiación para que más personas puedan concretar su próximo viaje. Las cuotas bancarias estarán enfocadas exclusivamente para destinos nacionales. Habrá, además, propuestas de financiación directa, no bancaria, de las agencias para viajes al exterior. El objetivo es que cada viajero encuentre una opción que se adapte a su presupuesto y pueda planificar con mayor tranquilidad”.

Este enfoque apunta a dinamizar tanto el turismo interno como el internacional, adaptándose a las regulaciones y generando herramientas que permitan mantener el ritmo de reservas.

La posibilidad de pagar en cuotas sin interés o con tasas accesibles es una ventaja que no solo impulsa las ventas durante el Travel Sale, sino que también invita a los viajeros a proyectar escapadas con antelación, asegurando mejores precios y disponibilidad.

Para quienes miran hacia el extranjero, los planes propios de las agencias serán una alternativa a considerar, especialmente para viajes que requieren una organización más compleja y reservas anticipadas.

Con un escenario en el que cada vez más argentinos buscan optimizar sus presupuestos sin resignar experiencias, el Travel Sale 2025 se presenta como un aliado estratégico para viajar más y mejor.