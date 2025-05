Transporte: Luis Pierrini asume en la Secretaría con grandes desafíos

La Secretaría de Transporte de la Nación se encuentra en un momento de transición clave. Con la salida oficializada de Franco Mogetta, quien estuvo al frente del área desde el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, el Gobierno ha designado a un nuevo funcionario para encarar una agenda marcada por la desregulación, la eficiencia y la reducción del gasto público.

Este cambio de liderazgo, decidido por el ministro de Economía, Luis Caputo, y enmarcado también en una reforma liderada por Federico Sturzenegger desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, trae consigo la llegada de un perfil diferente y plantea desafíos significativos en un sector atravesado por conflictos gremiales, discusiones sobre subsidios millonarios y la redefinición del rol del Estado.

El reemplazo de Mogetta por Luis Pierrini no es un simple enroque, sino que responde a múltiples factores y se inserta en el contexto político y económico actual de Argentina. Pierrini, un empresario mendocino con cercanía al ministro Caputo, llega al cargo en medio de expectativas sobre la profundización de las políticas de ajuste y la resolución de conflictos inminentes en el sector del transporte.

Analizar los motivos detrás de la salida del funcionario saliente, conocer al nuevo responsable del área y comprender el complejo escenario que deberá enfrentar son claves para entender el futuro de un servicio esencial para la vida cotidiana del país.

Transporte: qué pasó con Franco Mogetta

La salida de Franco Mogetta de la Secretaría de Transporte fue confirmada ayer, 1.° de mayo. Aunque los rumores sobre posibles cambios en el área circulaban desde hacía días, la noticia se hizo oficial con la confirmación del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Uno de los motivos principales esgrimidos para su partida es la posibilidad de que Mogetta se postule como candidato de La Libertad Avanza en las próximas elecciones en Córdoba. Caputo explicó que Mogetta continuará siendo parte del equipo y que deja su cargo por esta probable candidatura.

Córdoba es un distrito donde los libertarios buscan ampliar su estructura y contar con dirigentes de peso. Fuentes gubernamentales citadas por Infobae admitieron que no hubo cuestionamientos ni críticas a su gestión. Sin embargo, otros factores pudieron haber incidido en la decisión. Se menciona un proceso de "desgaste natural" como un factor clave. También había trascendido en el Gobierno un enojo con Mogetta por no haber frenado el aumento de los boletos de colectivos en CABA y la provincia de Buenos Aires, lo que impactaría en la inflación. A pesar de que Mogetta había aclarado a principios de abril que no se había dispuesto ningún aumento desde el Gobierno nacional, las tarifas subieron cerca del 6 % en CABA y GBA debido a fórmulas de ajuste implementadas por ambas jurisdicciones.

En la Casa Rosada se le culpó por no haber podido congelar ese aumento como sí se hizo con otras tarifas, a pesar de que YPF bajó el precio de la nafta. Otro punto de tensión fue la falta de acercamiento en las negociaciones paritarias con la Unión Tranviarios Automotor (UTA), lo que derivó en un paro de colectivos convocado para el 6 de mayo. Si bien la Secretaría de Transporte, bajo Mogetta, intentó mantenerse fuera de la mesa de decisión paritaria, la cantidad de subsidios a transferir al sector era un elemento clave en estas discusiones.

Mogetta había llegado a la gestión libertaria por su vínculo con el exgobernador cordobés Juan Schiaretti. Su salida, aunque justificada oficialmente por motivos electorales, se da en un contexto de tensas relaciones entre la Casa Rosada y el espacio de Schiaretti, especialmente tras el apoyo de diputados cordobeses a la creación de una comisión investigadora. Mogetta fue secretario de Transporte de la administración de Schiaretti antes de sumarse al gobierno de Milei. Esta situación se asemeja al caso de Osvaldo Giordano, otro funcionario con pasado en el peronismo cordobés y vínculo con Schiaretti, quien fue desplazado de ANSES después de que su esposa, diputada nacional, votara en contra de artículos de la Ley Bases.

A pesar de esto, un comunicado difundido por el vocero presidencial destacó el "gran trabajo" de Mogetta, su solvencia para reordenar el área de Transporte y su "valioso aporte en una etapa particularmente desafiante". Durante su gestión, el sector de Transporte fue "hiperactivo" y atravesó diversas situaciones complejas, como el choque de trenes en el Ferrocarril San Martín, que llevó a declarar la emergencia ferroviaria, el cierre de Trenes Argentinos Capital Humano (DECAHF), el despido de miles de personas en empresas ferroviarias, y la aprobación de la privatización de Belgrano Cargas y Logística.

En el sector aeronáutico, se impuso una fuerte restricción del gasto a Aerolíneas Argentinas, que logró equilibrio financiero en 2024 y anunció que no requerirá transferencias del Tesoro Nacional en 2025. También se inició el proceso de privatización de Intercargo y se habilitó a otras compañías para servicios de rampa. Se promovió la desregulación del sector aéreo, incluyendo la creación de nuevas rutas y la intervención de la ANAC.

Además, se incrementaron las tarifas del transporte público nacional para descomprimir el sistema de subsidios, se concretó el traspaso de 31 líneas de colectivos a CABA y se intervino Corredores Viales en medio de su proceso de privatización. La postura de Mogetta ante los paros de transporte fue descalificar a los dirigentes sindicales, acusándolos de "boicot político".

Transporte: quién reemplazará a Franco Mogetta

El nuevo secretario de Transporte de la Nación será Luis Pierrini. Es un empresario mendocino, de 55 o 56 años, proveniente del sector de seguros. Pierrini es un hombre cercano y de confianza del ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

Luis Pierrini es presidente de Triunfo Seguros, una empresa fundada por su padre, Roberto, en 1967 en Córdoba y trasladada a Mendoza al año siguiente. Pierrini tomó el control de la compañía a fines de 2004. Triunfo Seguros tiene más de 600 empleados y unos 3 mil productores asociados en el país. Inicialmente, se concentró en Cuyo y Córdoba, pero hace 15 o 16 años inició un proceso de expansión a nivel nacional. La empresa funciona como cooperativa y tiene fuerte presencia en Cuyo y Neuquén.

Además de su actividad empresarial, Pierrini es vicepresidente del club Independiente Rivadavia de Mendoza. Es egresado de la carrera de Administración de Empresas en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE). Aunque no tiene participación política activa conocida, su perfil es presentado como técnico y alineado con las políticas de ajuste y reforma del gobierno de Milei. Ha realizado inversiones en medios de comunicación, ingresando recientemente como accionista del diario La Capital de Rosario. También es aficionado al automovilismo y forma parte de Reaseguradores Argentinos y de la International Cooperative and Mutual Insurance Federation (ICMIF). Su nombramiento marca una ruptura con el esquema anterior, asociado al schiarettismo. La elección de Pierrini fue hecha por el ministro Luis Caputo.

El escenario para el nuevo secretario de Transporte

Luis Pierrini asumirá el cargo de secretario de Transporte en un contexto sumamente complejo y con desafíos inmediatos. Su llegada al área coincide con un período complicado para el transporte en Argentina. Uno de los primeros y más urgentes problemas que deberá enfrentar es el conflicto con los gremios del sector automotor. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) ha convocado a un paro nacional de colectivos de 24 horas para el martes 6 de mayo, tras el fracaso de las negociaciones paritarias y la conciliación obligatoria. Se espera que Pierrini asuma su rol con el desafío inmediato de resolver esta huelga.

El mismo lunes previo al paro, habrá una audiencia entre la UTA, las cámaras empresarias y la Secretaría de Trabajo para intentar destrabar la discusión salarial. Aunque la Secretaría de Transporte, bajo la gestión anterior, se mantuvo al margen de la mesa de negociación paritaria, la discusión sobre la cantidad de subsidios nacionales es un elemento central en la pulseada salarial.

El nuevo secretario se enfrentará a la tarea de gestionar un sistema de transporte que depende de millonarios subsidios. Los subsidios nacionales para el transporte de colectivos bajo jurisdicción nacional ascienden a unos 87 mil millones de pesos mensuales. La discusión clave es la estructura de costos que define cuánto dinero provendrá del presupuesto público. Si bien se implementó un "ordenamiento y eficientización de subsidios", la política del gobierno nacional es continuar con la reducción de subsidios mediante su licuación frente a la inflación. Se estima que entre octubre de 2024 y junio de 2025, el incremento de subsidios nacionales (11%) estará muy por debajo de la inflación esperada (21%). La brecha entre el costo técnico por pasajero y el monto reconocido oficialmente sigue siendo una fuente de tensión presupuestaria. La reducción de transferencias al Fondo Fiduciario del Sistema de Infraestructura del Transporte ha sido significativa en términos reales (54%).

Se espera que la estructura de Transporte sufra diferentes cambios, incluyendo la posible eliminación de organismos. Una de las reformas impulsadas por Federico Sturzenegger es la eliminación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Aunque se especulaba con su fusión con la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (JNST), su disolución total es una posibilidad.

Edgar Pérez, actual titular de la CNRT, también proviene del cordobesismo, lo que podría vincular su futuro con la salida del grupo de funcionarios asociados a Schiaretti. También se esperan posibles fusiones de otros organismos públicos vinculados al transporte.

El arribo de Pierrini con un perfil empresarial y sin antecedentes conocidos en gestión de transporte coincide con este período de reestructuración y ajustes. Su cercanía a Luis Caputo lo posiciona como un actor clave para alinear la Secretaría de Transporte con las políticas de austeridad impulsadas desde el Ministerio de Economía. El desafío para Pierrini no solo será la resolución del conflicto sindical y la gestión de subsidios, sino también implementar las reformas estructurales y de desregulación previstas para el sector, manteniendo el funcionamiento del sistema de transporte en un contexto de restricciones fiscales y tensiones sociales.