El turismo argentino se prepara para vivir uno de sus encuentros más trascendentes del año. Los próximos 4 y 5 de septiembre, San Juan será anfitriona de una nueva edición del Foro Nacional de Turismo, un espacio de referencia que reúne a representantes del sector público, privado, académico y comunitario para debatir y proyectar el futuro de los destinos del país.

Bajo el lema Transformando destinos: Innovación, Tecnología y Sostenibilidad para un Turismo Inteligente, la edición 2025 promete convertirse en una verdadera usina de ideas, con la participación de expertos nacionales e internacionales, talleres prácticos y oportunidades de networking que posicionarán a Argentina en el mapa de los destinos turísticos inteligentes de América Latina.

¿Qué es el Foro Nacional de Turismo?

El Foro Nacional de Turismo es una iniciativa estratégica del Consejo Federal de Turismo (CFT) que se consolida año tras año como el principal espacio de intercambio y articulación del sector. Su propósito es claro: construir colectivamente un modelo de turismo más competitivo, inclusivo y sostenible, donde la innovación tecnológica y la sostenibilidad se integren como motores de transformación.

En sus ediciones anteriores —realizadas en 2022, 2023 y 2024— participaron más de 500 profesionales por encuentro, con un alcance tanto nacional como internacional. La modalidad presencial favorece el contacto directo, el debate abierto y la generación de alianzas estratégicas que trascienden lo coyuntural.

Objetivos del Foro 2025

El encuentro de San Juan tiene como meta avanzar en la implementación del modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), un enfoque que combina la digitalización, la innovación, la gobernanza y la sostenibilidad como pilares de desarrollo. Entre los principales objetivos se destacan:

Visión compartida: impulsar una estrategia nacional unificada sobre DTI.

Networking estratégico: generar espacios de vinculación entre referentes de distintos sectores.

Innovación aplicada: fomentar el debate sobre nuevas herramientas tecnológicas.

Gobernanza intersectorial: fortalecer la cooperación entre Estado, empresas, universidades, ONGs y comunidades locales.

Metodologías prácticas: ofrecer manuales, guías y hojas de ruta para la implementación del modelo.

Vinculación territorial: acercar experiencias exitosas a gobiernos locales.

La meta 2025-2026 es clara: posicionar a Argentina como líder en turismo inteligente en América Latina, con más de 50 destinos participantes, más de 200 alianzas estratégicas y un crecimiento sostenible del 30% en iniciativas de innovación turística.

Una experiencia integral de aprendizaje

El foro está pensado como una experiencia intensiva de dos días, donde se combinarán la visión estratégica con herramientas prácticas aplicables en el corto y mediano plazo.

Visión estratégica

Conferencias magistrales internacionales.

Paneles de experiencias exitosas en destinos de todo el mundo.

Mesas de trabajo regionales para compartir realidades locales.

Herramientas prácticas

Talleres metodológicos especializados.

Presentación de casos de éxito argentinos.

Espacios de networking de alto nivel.

El valor agregado es la posibilidad de acceder a materiales exclusivos, como manuales metodológicos, documentos conceptuales y grabaciones de las presentaciones, que servirán como referencia para la implementación en cada territorio.

Beneficios de participar

El Foro Nacional de Turismo ofrece múltiples beneficios para quienes participen:

Charlas magistrales y paneles temáticos: líderes del turismo nacional e internacional compartirán experiencias en gobernanza, sostenibilidad e innovación.

Meet & Greet con referentes DTI: encuentros privados para dialogar con disertantes y panelistas.

Talleres participativos: espacios de co-creación donde se trabajará en grupos sobre los ejes del modelo DTI.

Networking informal: cenas, cócteles y excursiones para continuar los intercambios en un entorno distendido.

Financiamiento de proyectos: presentación de herramientas disponibles para impulsar iniciativas turísticas inteligentes.

Acceso a recursos exclusivos: presentaciones técnicas, materiales de trabajo y grabaciones para profundizar lo aprendido.

Ejes temáticos

El Foro se organiza en torno a cinco grandes ejes que atraviesan la agenda del turismo inteligente:

Sostenibilidad: gestión responsable del ambiente, inclusión social y desarrollo económico equilibrado. Tecnología: uso de Big Data, Inteligencia Artificial y sistemas interoperables. Innovación: modelos de gestión turística disruptivos y experiencias diferenciadoras. Gobernanza: articulación entre sector público, privado, academia y comunidades locales. Financiamiento: acceso a herramientas financieras para proyectos de transformación.

La agenda del Foro Nacional de Turismo, en San Juan

La programación de San Juan se divide en dos jornadas intensivas:

4 de septiembre

14:00 hs: apertura oficial del Foro.

15:00 hs: panel sobre sostenibilidad como propósito de los destinos.

16:00 hs: panel sobre tecnología como motor de la transformación turística.

17:00 hs: charla magistral sobre innovación como ventaja competitiva.

17:45 hs: disertación sobre gobernanza como clave del éxito en los DTI.

5 de septiembre

09:00 hs: bienvenida institucional a cargo de autoridades nacionales y provinciales.

09:05 hs: charla magistral sobre políticas públicas para destinos inteligentes.

09:45 hs: introducción a los talleres metodológicos.

10:30 hs: panel de experiencias provinciales en la aplicación del modelo DTI.

12:30 hs: talleres de aplicación práctica con enfoque territorial.

La agenda completa incluye la participación de especialistas de Uruguay, Brasil, España, Ecuador y Argentina, consolidando un espacio de referencia iberoamericano para el intercambio de buenas prácticas.

La elección de San Juan como sede no es casual. La provincia se posiciona como un destino emergente que combina naturaleza, cultura, enoturismo y desarrollo tecnológico. Además, su infraestructura y capacidad de organización de eventos la convierten en un escenario ideal para recibir a los más de 500 participantes previstos para esta edición.