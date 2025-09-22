Todo lo que hay que saber sobre la FIT 2025

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) ya tiene todo listo para su edición 2025, que se llevará a cabo del 27 al 30 de septiembre en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. Se trata del evento turístico más importante de la región, donde se dan cita expositores nacionales e internacionales, operadores, agencias, organismos oficiales y viajeros que buscan inspiración para sus próximos destinos.

Durante el fin de semana, la feria abrirá sus puertas al público general de 14 a 21 horas, permitiendo que los visitantes recorran los pabellones, conozcan nuevas propuestas de viaje y disfruten de actividades culturales y gastronómicas. Los días lunes y martes estarán reservados exclusivamente para profesionales del sector, en jornadas que se extenderán de 10 a 19 horas, con rondas de negocios y un fuerte componente de networking para cerrar acuerdos comerciales.

Las entradas generales tendrán un valor de 9.000 pesos, con descuentos para estudiantes de turismo y jubilados, además de un pase familiar o grupal con precio especial. Los menores de 10 años acompañados por un adulto y las personas con discapacidad podrán ingresar sin cargo.

La FIT 2025 contará con la presencia de más de 1.700 expositores y representantes de más de 50 países, con Portugal como país invitado especial. En esta edición, además, se sumarán espacios temáticos que reflejan las tendencias actuales del turismo, como FIT Outdoor, destinado a la naturaleza y las experiencias al aire libre; FIT Tech, orientado a la innovación y la tecnología aplicada al sector; y FIT Sostenible, con foco en prácticas responsables y sustentables.

El predio de La Rural ofrece fácil acceso tanto en transporte público como privado y cuenta con estacionamiento subterráneo para visitantes. Se espera una concurrencia que supere los 120 mil asistentes, lo que confirma la magnitud y el impacto que la feria tiene en la agenda turística de la región.

Con este marco, la FIT 2025 Argentina se posiciona como una cita imperdible tanto para los profesionales del turismo como para quienes disfrutan de viajar y descubrir nuevas propuestas. La Feria de Turismo Buenos Aires vuelve a ser una vidriera única que refleja la diversidad cultural, la innovación y las oportunidades de negocio que marcan el rumbo del turismo en Latinoamérica.

Portugal, el país invitado que dará a conocer sus joyas naturales

El país europeo contará con un stand destacado en La Rural, donde mostrará su riqueza cultural, histórica y gastronómica. Habrá degustaciones de vinos de Oporto y los tradicionales pasteles de nata, además de actividades para acercar al visitante a la autenticidad y hospitalidad portuguesa.

En paralelo, se realizarán presentaciones y capacitaciones para agentes de viajes y operadores, con el objetivo de fortalecer la promoción del destino en Argentina y toda la región. La estrategia incluye además un roadshow previo en ciudades como Córdoba y Rosario, para profundizar el vínculo con el trade turístico.

Gonçalo Teles Gomes, Embajador de Portugal en Argentina, en el lanzamiento de la FIT hace algunas semanas, informó que el sector aportó en 2024 aproximadamente un 16 % al PBI. Asimismo, remarcó que recibieron más de 31 millones de viajeros y que estos dejaron un ingreso por turismo de 27 mil millones en 2024.

A su vez, supo expresar que “vemos a Argentina como un mercado importante y prioritario, en lo que va del 2025 recibimos, crecimos un 28 % de turistas argentinos llegando a Portugal, las reservan entre el año pasado y este aumentaron un 20 % y solo este año, en términos de huéspedes, de enero a junio han incrementado un 16%”.

Con esta participación, Portugal buscará posicionarse aún más en el mercado sudamericano, resaltando su diversidad de experiencias y la posibilidad de ampliar la conectividad aérea entre ambos países en los próximos años.