Tierra del Fuego: cruces que preocupan al segmento de cruceros

Tierra del fuego se enfrenta a una situación compleja debido a una ley que cancelaría importantes obras de infraestructura para la recepción de los viajeros y el atracamiento de los catamaranes y cruceros.

El escenario marca que hay un cruce entre los trabajadores del puerto y los legisladores provinciales. Esta realidad estalló luego de que se aprobara en la legislatura fueguina una ley que otorgaba el permiso al Estado para utilizar, a través de un préstamo, 4000 millones de pesos correspondientes al superávit recaudado en 2024 y 2025 de la Dirección Provincial de Puertos. La medida fue presentada por los funcionarios con la intención de subsanar una deuda de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF), dejando en pausa remodelaciones claves para la temporada de cruceros 2025/2026.

Como se mencionó, la aprobación de esta ley dejó sin efecto la construcción de un muelle específico para catamaranes y cruceros, y la generación de una plazoleta para contenedores. Ambas obras eran construcciones necesarias que nacían de la queja de varias navieras y su disconformidad con la falta de reglamentos y controles en el muelle.

Con más de 500 recaladas en la última temporada, no hay una prioridad establecida para los cruceros, con lo cual pueden pasar hasta dos días esperando permiso para atracar en el puerto de Tierra del Fuego.

En este escenario, los trabajadores de la UPSF Tierra del Fuego, enviaron una carta abierta a la comunidad fueguina denunciando “desfinanaciamiento” y “uso arbitrario y discrecional de fondos” para cancelar el saldo negativo de la prestación médica.

Con movilizaciones de por medio, el gremio denuncia que el préstamo otorgado no será suficiente, ya que las autoridades no reconocen que se “enfrenta un sistema de salud colapsado, que carece de un marco legal moderno”. A su vez, adjudican que la OSEF “paga precios desorbitantes por medicamentos e insumos médicos y que se encuentran muy por encima de lo que costarían en cualquier farmacia común o proveedor privado”.

Sin las estructuras los trabajadores pusieron en alerta a los vecinos, comerciantes, gastronómicos y emprendedores, “ya que esta situación pone en peligro el desarrollo de la futura temporada de cruceros por la falta de previsibilidad que genera, al igual que el deterioro de las condiciones operativas para recibir a los turistas , quieren representan una enorme fuente de trabajo e ingreso para nuestra ciudad y provincia”.

Como mencionan, la temporada puede verse seriamente afectada debido a que ya se había anunciado a la construcción de una nueva terminal a cargo el Grupo Migor, dejando resuelto el reclamo de las compañías y dando certezas a los integrantes de la cadena turística. Sin los recursos, dudan que estas mejoras puedan hacerse hasta pasado el 2027.

“La nueva terminal tiene como objetivo potenciar las actividades turísticas locales, nacionales e internacionales, incluyendo un espacio integral para actividades complementarias tales como abastecimiento, soporte administrativo y técnico, entre otras. Al mismo tiempo, busca desarrollar y fortalecer las demandas actuales de infraestructura turística, pilares fundamentales para el crecimiento sostenible de cualquier destino”, había declarado el grupo el diciembre pasado.

Finalmente, la carta abierta de los trabajadores ferroviarios y del puerto fue contundente: pidieron a los ciudadanos defender la provincia y a una de sus actividades más importantes debido a que “está siendo socavada desde adentro por la mezquindad, el clientelismo y la corrupción de un puñado de políticos y sus asesores”.

Un recurso único para la provincia: la palabra del director de puertos

Ante una escalada de tensión, Mensajero habló con el Director provincial de puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, quien comentó la relación entre el ministerio de salud y su organismo. En este marco, el funcionario recordó préstamos anteriores a otras áreas del gobierno y aclaró que desde “la ley de creación de la institución nos permite a nosotros hacer colocaciones financieras siempre y cuando ese dinero tenga una rentabilidad”. También rememoró un préstamo hecho para mejorar las instalaciones en un centro de salud ubicado en Ushuaia, ya que los trabajadores del puerto “no son ajenos a las necesidades de la comunidad”.

Entendiendo esto, el gobernador y la vicegobernadora se reunieron con Murcia y los trabajadores del puerto, para intercambiar puntos de vista y expresar su disconformidad. Finalizada la reunión, el ejecutivo se comprometió a eliminar el proyecto aprobado por la legislatura. “Se hizo una propuesta para modificar la ley y el gobernador aceptó, nosotros estaremos enviando un proyecto para cambiar el artículo de la ley para que no tomen los recursos de la dirección provincial de puertos”, afirmó el encargado del área operativa.

Aun así, desde el destino buscan llevar tranquilidad a los pasajeros y navieras: “la temporada nunca estuvo en peligro, solo que desde el punto de vista operativo podíamos garantizar el 100 % de nuestros servicios”, detallaron. De cara al futuro, la provincia buscará continuar creciendo, ya que están próximos a recibir cerca de 540 recaladas para la temporada 2025/2026 que comenzará a partir del 15 de septiembre.

La bienvenida a los viajeros: saldar el reclamo de las navieras y construir la nueva terminal

Por otra parte, en lo que respecta al reclamo de las navieras sobre la falta de previsibilidad para atracar, el Director Provincial de Puertos de Tierra del Fuego, Roberto Murcia, le aseguró a Mensajero que “eso ya fue subsanado, desde hace tres años de que no tenemos ningún tipo de inconveniente”.

Además, informó que gracias a un sistema de giros, la dirección puede confirmar con tras años de anticipación si tendrán lugar para desembarcar en destino y en cuál parcela estarán ubicados.

Finalmente, Murcia fue consultado sobre la construcción de la nueva terminal que recibirá a los viajeros en el fin del mundo. Entre las necesidades que relevó el puerto se encontraban: áreas de espera y un espacio más amplio para el sistema de seguridad y escáner, ya que en las instalaciones actuales, estas áreas son muy pequeñas y en palabras del funcionario: “la cantidad de pasajeros que nosotros movemos son 350.000 para la parte de catamaranes y entre pasajeros y tripulantes 300.000 en todo lo que son cruceros”.

Según el funcionario, el proyecto con el Grupo Migor, presentado bajo la ley de incentivo para inversiones privadas, continua adelante con un diálogo fluido entre ambas partes. Además, Murcia aseguró que desde el puerto se encuentran trabajando articuladamente con el Infuetur: “Estamos teniendo un resultado muy importante y se esta extendiendo las temporadas, anteriormente empezaban en octubre o en noviembre y ahora ya empieza en septiembre, eso es muy positivo para nosotros”, concluyó.