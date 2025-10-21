Dentro del crecimiento en el espacio aéreo argentino, distintas compañías fueron ampliando su volumen de rutas y frecuencias. Sin embargo, una de ellas tuvo que dar de baja. Humming Airways, de las más nuevas en sumarse a la lista, confirmó la cancelación del vuelo entre Aeroparque y Venado Tuerto. Según la empresa, cuestiones internas obligaron a la compañía a poner la ruta en stand-by.

"Humming Airways suspendió sus vuelos entre Buenos Aires y Venado Tuerto desde septiembre, sin una fecha de reanudación confirmada. La compañía ha indicado que la suspensión se debe a "cuestiones internas" y que el servicio está “en stand-by”, fue el comunicado que lanzó la empresa, generando ruido e incertidumbre al destino debido al buen caudal de pasajeros que transportaba diariamente.

La situación de Venado Tuerto tras la cancelación de Humming Airways

Tras el anuncio que lanzó la empresa, Mensajero dialogó con Claudia Rosenthal, directora de Turismo de la región Sur de la provincia santafesina, y dejó en claro su preocupación ante la palabra de la empresa. “Lamentablemente, se corta un servicio que hubiera sido de suma utilidad para conectar empresarios o turistas que llegan a Buenos Aires desde distintas partes del mundo para conocer las estancias y la producción del sur santafesino”, subrayó.

A su vez, reafirmó la importancia que tiene sostener conexiones aéreas para el desarrollo de la ciudad, en donde la oportunidad de negocios y apuesta al turismo MICE está cada vez más alto. No obstante, también resaltó los altos costos en la emisión de tickets. “Es importante por lo que implica la importancia de tener un servicio aéreo entre Bs as y el sur santafesino. Pero, los costos de los pasajes son elevados, lo que hace conspirar contra la actividad”, afirmó.

Meses atrás, la directora, también con Mensajero, había destacado la apuesta de la empresa para potenciar el segmento de reuniones y convenciones. “La labor de Humming Airways sienta las bases a futuro. Con este servicio, estamos posicionándola como una localidad estratégica para el turismo de eventos y reuniones (MICE), donde también se prevé un plan de inversiones hoteleras", expreso. Ahora, la situación presenta un escenario distinto.