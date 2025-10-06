En el marco de la Feria Internacional de Turismo 2025, Mensajero habló con Walter Rodríguez, dueño de Somos Argentina, una de las agencias oficial de AFA para el Mundial 2026 e hizo un balance altamente positivo de su participación, donde el producto estrella fue la próxima Copa del Mundo.

Según explicó Rodríguez, la demanda de los argentinos supera las expectativas: ya hay más de mil pasajeros confirmados a pesar de que aún resta un año para el evento. “Hay muchísimo interés. El Mundial de 2026 genera expectativas enormes: será la despedida de Messi y la Selección llega con un equipo muy sólido. Eso tracciona mucho en el público”, remarcó.

La firma subrayó la importancia del vínculo personal que se genera en la feria y la confianza que despierta el contacto directo con los clientes. Además del Mundial, desde la agencia señalan como otro éxito las ventas para la Fórmula 1 en San Pablo, y esperan poder sacar a la luz los posibles paquetes para la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana, dependiendo de la presencia de equipos argentinos.

Advertencia sobre estafas en la compra de entradas

Uno de los puntos centrales remarcados por el CEO de Somos Argentina fue la advertencia sobre fraudes en la comercialización de entradas y paquetes turísticos. “Lo fundamental es comprar en lugares oficiales. Una empresa nunca te va a pedir una transferencia a una cuenta bancaria a nombre de una persona física. Esa es la señal más clara de una estafa”, explicó durante su charla con Mensajero.

A su vez, también recordó que esta es la primera vez en la historia que AFA designa un socio oficial para la venta de paquetes al Mundial, lo que garantiza respaldo y seguridad a los hinchas que deseen viajar. “Para nosotros es un orgullo enorme y también una gran responsabilidad. Sabemos que no podemos fallarle a la gente”, concluyó.