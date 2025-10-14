El conflicto de los trabajadores aeronáuticos suma otro capitulo. Hoy se realizó el plenario de delegados de ATE-ANAC y allí se acordó que realizarán una medida de fuerza en reclamo por la falta de incrementos salariales. Marcelo Belelli, coordinador nacional de la agrupación, argumentó los motivos de esta decisión.

“Se definió la convocatoria de una medida de fuerza para la semana próxima. Esta acción gremial se justifica en cada momento. Se cumplieron dos años desde que nuestra paritaria sectorial propia de la ANAC no fue abierta. No se discuten salarios ni condiciones de trabajo dentro de la ANAC desde hace dos años y eso ha generado una pérdida de poder adquisitivo de más del 40 % del salario”, comentó Belelli.

Por otra parte, el coordinador nacional de ATE-ANAC detalló que se hicieron todos los movimientos posibles para no alterar el sistema aéreo, pero que no encontraron alguna solución al respecto. “Veníamos trabajando una serie de opciones para poder compensar parte de esa pérdida, pero al momento no hemos podido resolver”, afirmó Belelli.

Relación compleja y una posible fecha para el paro

Luego del anuncio, Mensajero dialogó con fuentes cercanas a ATE-ANAC sobre el presunto día en que está prevista la medida de fuerza. “Lo anunciaremos esta tarde, pero creemos que será el miércoles 22 de octubre”, comentaron desde la agrupación. A su vez, detallaron que, a pesar de que hay diálogo con el Gobierno, las políticas que se tomaron, sobre todo desde el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, han dejado un escenario complicado a futuro.