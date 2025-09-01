Se oficializó el feriado del 12 de octubre en el Boletín Oficial

Como adelantó el decreto 614/2025 publicado el miércoles pasado, el presidente Javier Milei habilitó a la autoridad de la Jefatura de Gabinete de Ministros, la facultad de trasladar cada uno de los feriados movibles.

En este sentido, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli, elevó el pedido de las provincias y la Cámara Argentina de Turismo a la cúpula del gobierno nacional, que solicitaba concebir trasladable el feriado del 12 de octubre, por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural.

El mismo fue aprobado y publicado en la resolución 139/2025 del Boletín Oficial, y se trasladará al viernes 10 del mismo mes, permitiendo un nuevo fin de semana largo. La medida fue vista por el ejecutivo como “una oportunidad para estimular la demanda turística interna y favorecer a sectores estratégicos como la gastronomía, el transporte y el comercio regional”.

“No era sencillo porque ya se había definido los tres días feriados turísticos. Y se preveía que se podían correr solamente los martes, miércoles y jueves, pero no los fines de semana. En diálogo con Guillermo Francos, que tiene una mirada especial hacia el turismo, estuvimos reunidos y dimos el paso para poder trasladar el feriado del 12 de octubre”, había comentado Scioli durante la presentación de la FIT.