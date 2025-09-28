La temporada de verano está a punto de comenzar. A la espera de ver cómo impactará en materia económica y en el número de visitantes, durante la Feria Internacional de Turismo (FIT) 2025, desde la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación mostraron las condiciones que tendrá el Programa Promover para los próximos meses. Una nueva posibilidad para incentivar el turismo interno.

Pablo Cagnoni, director nacional de Desarrollo y Promoción de la Subsecretaría de Turismo, fue el encargado de presentar cuáles serán las condiciones que tendrá este programa para la temporada de verano, mientras que se demostraron los números positivos que tuvo el plan durante la edición pasada. “Para este programa, se buscó poner el foco en la digitalización y, algo que ya se viene mencionando, promover el turismo interno”, comentó Cagnoni.

La meta es alcanzar hasta 100 municipios en todo el país. Para lograrlo, el programa se estructura en dos líneas de apoyo clave: la transformación digital, que financia la adquisición de equipamiento y herramientas para mejorar la promoción turística y la comunicación con los visitantes, y la promoción digital, que se enfoca en diseñar y difundir campañas creativas para visibilizar los destinos y sus productos de manera diferenciada, utilizando estrategias de marketing y posicionamiento en redes y plataformas digitales.

Beneficiarios y productos turísticos prioritarios

El programa está dirigido a municipios que cuenten con un área u organismo de gestión turística del destino, con la capacidad de planificar y ejecutar acciones de promoción de cara al próximo verano. Además, establece una clara priorización en el desarrollo de productos turísticos específicos que se busca potenciar.

Estos productos prioritarios incluyen el turismo gastronómico, el turismo rural productivo, el turismo de bienestar y termalismo, el turismo religioso, el turismo en pueblos rurales y el turismo en parques nacionales. Al enfocarse en estas áreas, el programa busca diversificar la oferta y consolidar experiencias auténticas y diferenciadas a nivel federal.

El resultado que tuvo el último Plan Promover

Como antecedente que demuestra el alcance y el impacto del programa, los resultados de la edición previa (Promover Turismo 2024) muestran un despliegue significativo: se seleccionaron 66 proyectos distribuidos en 22 provincias del país. La mayor parte de las iniciativas se concentraron en el fortalecimiento digital de los destinos, con 31 proyectos de promoción digital del destino y 30 de transformación digital. Además, se destinaron recursos a 3 proyectos de capacitación y formación y a 2 campañas de turismo responsable.