El Aeropuerto de Rosario comenzó con su renovado plan de inversión. Con el foco de mejorar la capacidad aérea, uno de los centros aéreos más importantes del interior del país cerrará sus puertas hasta el 18 de diciembre, en el que se contempla un presupuesto cercano a los 34.800 millones de pesos. No obstante, la distribución de los vuelos es un tema en el que la provincia está trabajando. Y, ante eso, se apunta directamente a poner el foco en el interior del destino.

Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de Santa Fe, dialogó con Mensajero y puntualizó los puntos más importantes que tendrá la mano de obra en el Aeropuerto de Rosario, así como la distribución de vuelos en los distintos aeropuertos de la zona para los próximos meses. “Le vamos a hacer una categoría 3 de aeropuerto y vamos a poder tener aeronaves de más de 350 pasajeros. Rosario será la alternativa a Ezeiza”, afirmó la secretaria.

“Vamos a tener algunas rutas que las cubría Rosario y que ahora irán al Aeropuerto de Sauce Viejo, que está a 10 kilómetros de la ciudad capital y que es una terminal internacional también”, comentó la secretaria. Incluso, detalló el nuevo trabajo de promoción para incrementar la cantidad de vuelos a la otra ciudad santafesina. A su vez, puntualizó en que algunos de los servicios también se dirigirán a Aeroparque.

A su vez, subrayó: "Estamos trabajando para los vuelos chárter con una política de mucha promoción para seducir a las aerolíneas a que operen desde Sauce y desde Rosario. Tenemos migraciones, locales comerciales”.

El apoyo del gobernador para el incremento de rutas en Santa Fe

Mejorar la conectividad aérea pareciera ser una política de Estado para la provincia. Incluso, uno de los primeros en apoyar y destacar el trabajo logrado fue el gobernador Maximiliano Pullaro, gobernador. “Para nosotros es fundamental reactivar el Aeropuerto Internacional de Rosario (AIR); en su mejor momento tuvo 850.000 pasajeros; en los últimos dos años tuvo alrededor de 500.000”, expresó.

“Apostamos a superar los 4 millones de pasajeros por año. Para eso necesitamos tener la infraestructura y una política sumamente agresiva para que las empresas de aeronáutica se instalen en la ciudad y nos den las posibilidades de tener muchos más vuelos”, cerró el gobernador.