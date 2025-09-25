Rosario 2030: presentó su plan estratégico para el turismo
El objetivo será posicionar al destino en tres focos: deportivo, cultural y de fin de semana. Lo presentó Alejandra Mattheus, subsecretaria de Deportes y Turismo de la ciudad.
Rosario apunta a ser un destino turístico especial en los próximos años. La Secretaría de Turismo dio a conocer su nuevo Plan Estratégico 2025-2030, con el objetivo de posicionar y consolidar los atractivos que tiene la ciudad en un polo deportivo, cultural y para los fines de semana. El acto inaugural lo llevó a cabo Alejandra Mattheus, secretaria de Deportes y Turismo, quien destacó el trabajo realizado.
Estuvieron presentes autoridades municipales, así como parte de la cúpula del Consejo Directivo del Ente Turístico Rosario. Durante la presentación, la subsecretaria destacó la importancia que tendrá este nuevo plan para la industria turística. “Lo más destacado de este plan es que su realización desde el minuto cero fue llevada adelante en conjunto entre el sector público, privado y educativo, sumado al apoyo de la Provincia de Santa Fe”, comentó.
El objetivo del Plan Estratégico de Turismo es potenciar a Rosario como un destino clave en Argentina. Se busca que la ciudad sea reconocida por su oferta turística de ocio, reuniones y eventos, destacando su carácter innovador, plural, inclusivo y sostenible. Todo esto combina su rica identidad cultural y natural con servicios de alta calidad.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, afirmó que “las mejores políticas públicas son las diseñadas por sus propios protagonistas. Esto garantiza el éxito”. Su misión será promover el desarrollo integral del turismo en Rosario mediante la articulación de políticas públicas, la cooperación entre actores públicos y privados y la implementación de un modelo de gestión participativo, basado en datos.
Los ejes que tendrá el Plan Estratégico de Turismo
Con un trabajo que se armó desde hace meses, estos serán los pilares que tendrá el programa enfocado a incentivar el turismo en la ciudad:
- La Subsecretaría de Turismo: desde donde se plantea el propósito de diseñar una política pública que permita elaborar, gestionar y ejecutar programas y proyectos orientados a organizar la oferta turística existente, desarrollar nuevos productos identitarios y fortalecer la calidad de los atractivos y de las prestaciones, con el fin de consolidar a Rosario como destino turístico competitivo a nivel nacional, regional e internacional.
- El Ente Turístico Rosario (ETUR): desde este organismo autárquico, cuya misión principal es promover y posicionar a la ciudad de Rosario como un destino turístico atractivo y competitivo, se plantea el propósito de consolidar a Rosario como un destino turístico de referencia, contribuyendo al mismo tiempo a mejorar la calidad de vida de la comunidad local.
- Comunicación estratégica: el plan integral de comunicación tiene como objetivo desarrollar e implementar acciones que fortalezcan la marca turística Rosario, tanto a nivel local como en los mercados nacionales e internacionales. Las acciones están orientadas a posicionar y consolidar a Rosario como un destino turístico competitivo, atractivo y sostenible, mediante estrategias de comunicación efectivas que impacten en los diferentes públicos objetivo, tanto nacionales como internacionales.
- El Observatorio Turístico: es un instrumento clave dentro de un plan estratégico, ya que permite recopilar, analizar y generar información valiosa sobre el comportamiento del turismo en la ciudad. La propuesta es fortalecer el análisis y monitoreo del turismo en la ciudad mediante la implementación de un observatorio turístico que facilite la recolección y evaluación de datos clave para la toma de decisiones estratégicas.