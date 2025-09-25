Rosario apunta a ser un destino turístico especial en los próximos años. La Secretaría de Turismo dio a conocer su nuevo Plan Estratégico 2025-2030, con el objetivo de posicionar y consolidar los atractivos que tiene la ciudad en un polo deportivo, cultural y para los fines de semana. El acto inaugural lo llevó a cabo Alejandra Mattheus, secretaria de Deportes y Turismo, quien destacó el trabajo realizado.

Estuvieron presentes autoridades municipales, así como parte de la cúpula del Consejo Directivo del Ente Turístico Rosario. Durante la presentación, la subsecretaria destacó la importancia que tendrá este nuevo plan para la industria turística. “Lo más destacado de este plan es que su realización desde el minuto cero fue llevada adelante en conjunto entre el sector público, privado y educativo, sumado al apoyo de la Provincia de Santa Fe”, comentó.

El objetivo del Plan Estratégico de Turismo es potenciar a Rosario como un destino clave en Argentina. Se busca que la ciudad sea reconocida por su oferta turística de ocio, reuniones y eventos, destacando su carácter innovador, plural, inclusivo y sostenible. Todo esto combina su rica identidad cultural y natural con servicios de alta calidad.

Por su parte, el jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, afirmó que “las mejores políticas públicas son las diseñadas por sus propios protagonistas. Esto garantiza el éxito”. Su misión será promover el desarrollo integral del turismo en Rosario mediante la articulación de políticas públicas, la cooperación entre actores públicos y privados y la implementación de un modelo de gestión participativo, basado en datos.

Los ejes que tendrá el Plan Estratégico de Turismo

Con un trabajo que se armó desde hace meses, estos serán los pilares que tendrá el programa enfocado a incentivar el turismo en la ciudad: