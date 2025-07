En pleno recambio turístico por las vacaciones de invierno, el conflicto entre los gremios aeronáuticos y el Gobierno nacional suma un nuevo capítulo. Frente a la amenaza de un paro total de pilotos previsto para el 19 de julio, ayer por la tarde comenzó a circular que la Secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, luego de un pedido formal de Aerolíneas Argentinas. El objetivo, explicaron, es garantizar la operación de vuelos de cabotaje e internacionales durante una de las semanas de mayor demanda del año.

Pero casi 12 horas más tarde de aquel “rumor”, aún no hay certezas sobre este tema. Mientras, las aerolíneas reprograman itinerarios, los usuarios esperan certezas y los gremios anuncian que, si no hay respuestas concretas a sus reclamos, las medidas de fuerza podrían profundizarse en los próximos días.

Paro de pilotos: ¿Cuál es el conflicto de fondo?

El eje del reclamo sindical tiene como punto central el Decreto 378/2025, impulsado por el Ejecutivo nacional, que modifica artículos clave del Código Aeronáutico. Entre los cambios más cuestionados se encuentra la reducción del descanso semanal de 36 a 30 horas, el incremento del límite anual de horas de vuelo y la eliminación del tiempo de traslado al aeropuerto como parte de la jornada laboral. También se modifican aspectos relacionados con las vacaciones del personal.

Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), liderada por Pablo Biró, afirman que estas medidas deterioran las condiciones laborales y ponen en riesgo la seguridad operacional. Además, denuncian un proceso de apertura indiscriminada del mercado aéreo y una "extranjerización encubierta" de las rutas nacionales, lo que podría derivar en una pérdida de puestos de trabajo argentinos.

Según el Ministerio de Transporte, los cambios apuntan a modernizar el sistema, dotar de mayor flexibilidad a las aerolíneas y reducir costos operativos. Desde el Ejecutivo aseguran que estas reformas permitirán aumentar la oferta de vuelos, mejorar la competitividad y ofrecer mejores tarifas a los pasajeros. Sin embargo, los gremios cuestionan la falta de diálogo y acusan al Gobierno de utilizar el conflicto como una herramienta política.

“La casta sindical aeronáutica extorsiona, tomando de rehenes a los empleados y a los pasajeros”, sostienen fuentes oficiales, que aseguran que el verdadero trasfondo del conflicto tiene más que ver con una disputa de poder que con la defensa de los derechos laborales.

APLA y otros gremios anticipan nuevas medidas

Aunque la conciliación obligatoria frena momentáneamente el paro, el conflicto está lejos de resolverse. Desde APLA ya anticiparon que las acciones gremiales continuarán si no se revierte el decreto. “Vamos a hacer que las operaciones colapsen si no hay respuesta. No vamos a resignar ni salarios ni derechos laborales”, expresó Biró en una reciente asamblea de delegados.

Por su parte, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) también denunció despidos en la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) y amenazó con llevar a cabo paros escalonados durante julio. Sin embargo, la Secretaría de Trabajo también intervino en ese caso, dictando otra conciliación obligatoria para evitar que el conflicto se desborde.

Impacto en el turismo y los viajes de invierno

La incertidumbre generada por este conflicto afecta directamente a miles de pasajeros que planean viajar durante el receso invernal. Las agencias de viajes y operadores turísticos ya advierten por posibles cancelaciones, demoras y reprogramaciones. Aeropuertos como Aeroparque, Ezeiza y los principales destinos turísticos del país están en alerta ante cualquier eventualidad.

En este contexto, Edgardo Llano, titular de la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), anunció una gran asamblea para el 21 de julio en Aeroparque, lo que podría dar lugar a nuevas protestas.