En su edición número 29, la Feria Internacional de Turismo se consolida como el encuentro imprescindible para los profesionales del turismo, los viajeros y todos los que forman parte de la industria a nivel global.

En esta oportunidad, el inicio de FIT 2025 coincide con una fecha muy especial: el Día Mundial del Turismo, que será celebrado en el marco de la feria con un encuentro único entre expositores, autoridades e invitados especiales. Además, esta edición contará con la visita destacada de la Secretaria General electa de ONU Turismo, Shaikha Al Nowais, quien participará de las actividades inaugurales, realzando aún más el carácter internacional y trascendental de esta edición.

Quienes asistan van a vivir una edición impactante, con nuevos espacios, propuestas innovadoras y la última tecnología aplicada al turismo. FIT 2025 sorprenderá a todos los visitantes con experiencias inmersivas, tendencias que marcan el rumbo del sector y una agenda cargada de actividades.

Asimismo, este año, el evento llega con propuestas renovadas y sectores que responden a los intereses del público y a las necesidades del mercado actual.

Los visitantes podrán recorrer:

FIT Outdoor: con las mejores alternativas de turismo aventura, ecoturismo y actividades al aire libre.

con las mejores alternativas de turismo aventura, ecoturismo y actividades al aire libre. FIT Nacional: Punto de encuentro de todas las provincias argentinas, mostrando la diversidad y riqueza del turismo local en un solo espacio con más de 9.200 m2

Punto de encuentro de todas las provincias argentinas, mostrando la diversidad y riqueza del turismo local en un solo espacio con más de 9.200 m2 FIT Internacional: Representaciones oficiales, operadores mayoristas, aerolíneas, cadenas hoteleras y empresas de servicios turísticos presentan su oferta en un entorno que facilita la interacción y el networking internacional.

Representaciones oficiales, operadores mayoristas, aerolíneas, cadenas hoteleras y empresas de servicios turísticos presentan su oferta en un entorno que facilita la interacción y el networking internacional. FIT Food, un espacio que celebra la diversidad gastronómica con chefs de prestigio, productores regionales y propuestas internacionales.

un espacio que celebra la diversidad gastronómica con chefs de prestigio, productores regionales y propuestas internacionales. FIT Tech, donde la innovación tecnológica, la inteligencia artificial y las herramientas digitales para la gestión turística se ponen al servicio de agencias, operadores y profesionales.

Además, los destinos nacionales presentes ofrecerán una agenda repleta de capacitación y actividades imperdibles, como por ejemplo:

Bariloche

Sábado 27 de septiembre: 17:00 hs – Lanzamiento de la Red Federal de Municipios Turísticos.

Lunes 29 de septiembre: 17:15 hs – Presentación de Expoglobos 2025.

Catamarca

Sábado 27 de septiembre: Lanzamiento del Producto Catamarca y Ruta del Telar en el Auditorio CFT.

18:00 hs – Degustación de productos catamarqueños en el stand provincial.

Iguazú

Domingo 28 de septiembre: show de la banda “La Mosca”, con entrada libre y gratuita para quienes visiten el stand.

A lo largo de la feria se presentarán propuestas vinculadas a la selva misionera, la gastronomía típica y atractivos naturales como las Cataratas del Iguazú, uno de los destinos más visitados de Argentina.

Jujuy

Sábado 27 de septiembre: 16:30 hs – Degustación gastronómica jujeña en el stand provincial.

18:00 hs – Presentación de los productos turísticos “Milagro” y “Del Viento” en el Espacio ICBC.

Lunes 29 de septiembre: 14:00 hs – Producciones innovadoras de Jujuy en el Auditorio del CFT.

16:30 hs – Degustación de vinos jujeños.

Neuquén

Sábado 28 y domingo 29 de septiembre: 16:30 hs – Shows musicales con bandas locales y degustación de sidra artesanal.

Domingo 28 de septiembre: 18:00 hs – Presentación de la Cámara Argentina de Turismo Cinegético y Conservacionista en el Auditorio FIT.

Lunes 29 de septiembre: 14:00 hs – Exposición sobre turismo activo en la Patagonia.

Salta