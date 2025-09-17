En el Aeropuerto Internacional de Ezeiza se dio un paso clave para modernizar la experiencia de quienes llegan o parten desde la Argentina. Aeropuertos Argentina presentó oficialmente su nuevo hub de rentadoras de autos, un espacio pensado para concentrar servicios, mejorar la conectividad y brindar más comodidad a los pasajeros.

El proyecto fue inaugurado con un acto encabezado por Sebastián Villar Guarino, gerente general del aeropuerto, junto a representantes de las principales compañías de alquiler de vehículos. Con esta incorporación, Ezeiza se consolida como un polo de servicios acorde a los estándares internacionales, preparado para acompañar el crecimiento del turismo y del tráfico aéreo en el país.

Un espacio diseñado para mayor comodidad

El nuevo hub está ubicado en el Estacionamiento E4 del aeropuerto y tiene capacidad para 350 vehículos. En sus 265 metros cuadrados cubiertos se distribuyen 10 oficinas de atención al cliente, además de un amplio hall central que facilita la circulación de pasajeros.

Este rediseño también incluyó una actualización integral de la señalética, lo que permite orientar mejor a los viajeros y optimizar los tiempos en cada paso del proceso de alquiler. El resultado es un servicio más ágil, seguro y con mayores opciones para quienes llegan a Ezeiza.

Más compañías y alternativas de alquiler

Ocho empresas ya operan en estas instalaciones. A los nombres tradicionales —Hertz, Alamo, Avis, Localiza, Sixt y Europcar— se suman Taraborelli Rent a Car y Always, dos nuevas incorporaciones que diversifican la oferta.

Con esta ampliación, los pasajeros cuentan con un abanico de opciones que incluye diferentes categorías de vehículos, planes de precios y promociones especiales. Esto significa más flexibilidad para quienes buscan movilidad en la Argentina, ya sea por turismo o negocios.

Uno de los aspectos más destacados del nuevo hub es la implementación de un servicio de shuttles gratuitos que conecta las terminales con el estacionamiento E4. Estos traslados sin costo permiten llegar al espacio de forma rápida y segura, reduciendo tiempos de espera y garantizando una experiencia más fluida.

La centralización de las rentadoras en un único punto facilita además la coordinación operativa, tanto para las empresas como para los pasajeros, que ahora encuentran un entorno moderno y adaptado a sus necesidades.

Desde Aeropuertos Argentina destacan que esta obra responde a una visión de largo plazo que busca acompañar las nuevas demandas de los viajeros. “Este nuevo espacio no solo organiza mejor la circulación, sino que también ofrece beneficios concretos para el pasajero: mayor comodidad, seguridad y más opciones de movilidad”, señaló Mariano Birnbach, gerente comercial de la compañía.

El hub de rentadoras se integra a la estrategia de modernización de Ezeiza, que en los últimos años sumó obras de infraestructura, nuevas tecnologías y servicios orientados a mejorar la competitividad del aeropuerto frente a otros grandes nodos internacionales.