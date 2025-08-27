La tensión entre los controladores aéreos y las autoridades nacionales continúa marcando la agenda del sector aeronáutico argentino. En medio de un cronograma de medidas de fuerza que ya afectó a miles de pasajeros y generó alteraciones en la operación de Aerolíneas Argentinas y otras compañías, la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) decidió suspender uno de los paros anunciados.

La decisión se conoció luego de que el Gobierno convocara al gremio a una audiencia en la Secretaría de Trabajo, donde se exhortó a ambas partes a mantener el diálogo en un marco de paz social. Sin embargo, lejos de dar por cerrado el conflicto, ATEPSA dejó en claro que los reclamos siguen vigentes y que las medidas podrían prolongarse incluso durante septiembre.

Qué resolvió Atepsa tras la convocatoria del Gobierno

De acuerdo con el comunicado del sindicato, el paro previsto para el jueves 28 de agosto quedó sin efecto, pero se mantiene la protesta programada para el sábado 30 de agosto. Además, la conducción gremial advirtió que, si la instancia de diálogo no se traduce en avances concretos, los paros podrían extenderse en las próximas semanas.

“El plenario de delegados resolvió postergar las medidas del 28, pero ratificar las del 30, que pueden continuar en septiembre si se trata de una maniobra dilatoria”, expresaron desde ATEPSA. El gremio enfatizó que el respaldo de los trabajadores de los 54 aeropuertos del país demuestra la fuerza de la protesta y la importancia de su rol en la conectividad aérea nacional.

Reclamos de los controladores y postura del gremio

El origen del conflicto se remonta al 19 de agosto, cuando ATEPSA resolvió activar un plan de lucha. Según la conducción sindical, hasta ese momento no habían recibido propuestas concretas en las audiencias previas. “Estamos abiertos al diálogo y a la negociación, pero del otro lado no hay voluntad”, señalaron.

El gremio subrayó que las acciones buscan visibilizar un reclamo que consideran justo, ligado a los salarios, la carrera profesional y la seguridad de la aviación. “Lo realizado en estos últimos días demuestra la importancia estratégica de los servicios que brindamos, permitiendo la conectividad segura y eficaz del país”, remarcaron.

Impacto en los vuelos y pasajeros afectados

La última jornada de paro, correspondiente al martes 26 de agosto, tuvo un fuerte efecto en la operación aérea. Aerolíneas Argentinas detalló que, dentro de una programación de 295 vuelos, se vieron afectados 178 servicios: 82 cancelados (todos de cabotaje) y 96 con modificaciones de horario. En total, más de 15.000 pasajeros sufrieron alteraciones en sus viajes.

Si se consideran todas las compañías y operaciones, el impacto alcanzó entre 310 y 330 vuelos, sumando tanto el cabotaje como las rutas internacionales. Con las jornadas anteriores ya se habían visto perjudicados más de 44.000 pasajeros en total.

Qué puede pasar en septiembre

El escenario sigue abierto. Desde Atepsa confirmaron que insistirán con todas las medidas que estén a su alcance para lograr una solución que contemple sus demandas. A la vez, hicieron un llamado a las autoridades a negociar de buena fe y sin condicionamientos.

Por ahora, el sector aeronáutico argentino se mantiene en vilo: los pasajeros miran con atención las próximas fechas, las aerolíneas ajustan sus operaciones y el Gobierno busca encauzar un conflicto que, de no resolverse, amenaza con extenderse en el inicio de la temporada de mayor movimiento aéreo del país.